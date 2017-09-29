Синоптики обещают Петербургу еще четыре дня без дождей

Петербургу обещают еще четыре дня без дождей. Об этом на своей странице в Facebook рассказал главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

"Антициклон начал разрушаться, хотя его центр все еще остается над нашей территорией. Еще четыре дня мы проведем под антициклоном, но с облаками, а на следующей неделе вновь встречаем циклоны. Наверное, уже соскучились, десять дней без дождей это рекорд этого лета", - написал Колесов.

Он также добавил, что вчера, 28 сентября, атмосферное давление было максимальным (783 мм рт.ст.), теперь это новый рекорд для Петербурга в сентябре. Несмотря на заявление Александра Колесова, некоторые сервисы, например, Gismeteo, прогнозируют небольшой дождь в субботу.