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Фронтмен Linkin Park, дебаты Навального и Стрелкова

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Честер Беннингтон
© Фото: Billboard.com

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Лидер Linkin Park Честер Беннингтон, предположительно, совершил самоубийство.

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Пятница. Главная новость суток – самоубийство фронтмена Linkin Park Честера Беннингтона. Музыканта нашли мертвым в его калифорнийском доме. Перед этим он отдыхал в Аризоне с женой, но решил какое-то время побыть дома один. Полиция предполагает, что Честер совершил самоубийство поздно вечером в среду или рано утром в четверг. Еще один участник группы, Майк Шинода, прибыл в дом фронтмена уже после правоохранителей и был шокирован случившимся – в этот день у группы должна была быть фотосессия, а в скором будущем намечено турне Linkin Park. Коллеги по группе и все, кто видел Беннингтона накануне трагедии, отмечают, что он был весел, много шутил и никак не выглядел подавленным. Через пару часов после его смерти состоялась премьера нового клипа группы. Он был лидером Linkin Park, с ним группа записала семь альбомов, пять из которых стали «платиновыми». Музыканту был 41 год, у него осталось шестеро детей. Соболезнуем семье и всем поклонникам группы.

В штате Мичиган суд признал женщину виновной в убийстве своего мужа на основании криков попугая. Инцидент произошел еще в 2015 году, и следователи в процессе сбора доказательств особенно опирались на… реплики попугая жако, присутствовавшего при семейной трагедии. Птица кричала мужским голосом: «Не стреляй! Не стреляй!» В суде показания попугая не использовались, но на этапе следствия сыграли чуть ли не ключевую роль.

Накануне «Навальный Live» и «РойТВ» показали дебаты между, хм, Алексеем Навальным и Игорем Стрелковым. Псевдополитические разговоры лидера «Новороссии» и оппозиционера длились около часа, за это время Навальный успел обвинить Стрелкова в поддержке Владимира Путина, а тот – высказать Навальному, что он – не патриот и вообще нацелен на «косметические изменения». Диванные аналитики уже взахлеб обсуждают каждую реплику, а также кто все-таки сбил «Боинг» и почему Стрелков не поддерживает Путина. Сами дебаты легко найти в сети, но мы уверены, что выходные можно провести продуктивнее.

Тем временем в Испании эксгумировали останки Сальвадора Дали. Судмедэксперты подняли полуторатонную надгробную плиту с могилы художника, чтобы взять у него образец ДНК и выяснить степень родства с художницей Палир Абель Мартинес, которая называет себя его внебрачной дочерью.

Петербург. Новости про новые станции метро – «Беговую» и «Новокрестовскую» должны открыть в апреле 2018-го. Игорь Албин уже пообещал переехать жить на «Беговую», если темпы строительства будут хоть немного отставать от плана. К слову, станции должны были сдать еще в феврале этого года.

На выходные обещают неплохую погоду, хорошо вам отдохнуть!

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