Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин готов переехать на станцию метро "Беговая" для ускорения строительства. Об этом он заявил 20 июля на совещании по поводу строительства Невско-Василеостровской линии метрополитена.

Он потребовал от замглавы КРТИ Михаила Цалко, чтобы отставание по строительству станции ликвидировали к сентябрю. В противном случае Албин, по примеру стройки "Зенит-арены", может переехать на объект.

"Я не знаю, где вы окажетесь в сентябре-месяце, если не ликвидируете отставание, но свою судьбу я могу предположить. Губернатор нашел изящный способ, когда штаб переезжает на объект долгостроя. Мне бы очень не хотелось, но если мне придется переехать на станцию метро "Беговая", я не знаю, где вы окажетесь после этого. Будет поручение губернатора, я хоть на Северный полюс перееду", - цитирует "Фонтанка.ру" Албина.

Сейчас на стройке "Беговой" по всем видам работ отставание составляет около двух месяцев, однако оно будет наверстано к сентябрю. Общая сметная стоимость перегона от "Приморской" до "Беговой" - 36,8 млрд рублей. Изначально проходку тоннеля предполагалось закончить к 30 июля, однако сейчас сроки сдвинуты на середину августа. Срок сдачи участка – конец марта 2018 года.