Честер Беннингтон. In the end

Первым известие о смерти Бэнингтона сообщил таблоид TMZ. Многие фанаты рок-группы не хотели верить в это, ссылались на скандальность издания. Но позже информацию о гибели Бэнингтона подтвердили полицейские.

Честер повесился. Сделал он это в день рождения своего близкого друга – вокалиста группы Soundgarden Криса Корнелла, который также покончил с собой 18 мая. Лидеру Linkin Park был 41 год.

«Санкт-Петербург.ру» вспомнил самые яркие моменты жизни и творчества Честера.

«Обычный американец»

Честер родился 20 марта 1976 года и вырос в городе Финикс, штат Аризона. Его отец был детективом местной полиции, а мать — медсестрой. В 1987 году родители Беннингтона развелись. Мать забрала старшего брата Брайана и одну из сестер с собой, оставив Честера и вторую сестру отцу.

Спустя годы музыкант говорил, что если бы он не стал музыкантом, то скорее был бы «обычным американцем, делающим обычные американские вещи».

Фото: artchange.ru

Но в юности он не был похож на среднестатистического американца. До 16 лет Честер перепробовал все возможные виды алкоголя и наркотиков. В 17 лет он переехал к маме, которая была настолько шокирована его видом истощенного наркомана, запретила ему выходить из дома. У него продолжались «ломки», он продолжал пить. Вскоре, как он сам признает, он превратился в «абсолютно хронического алкоголика». В последующие годы алкоголизм все ещё будет напоминать о себе.

Свадьба без денег

Свою будущую жену, Саманту Честер встретил работая в Burger King. Тогда он работал на полставки - по вечерам он репетировал с рок-группой Grey Daze, в которой он пел с 1993 по 1997 год . В это время Честер был настолько беден, что не мог позволить себе не то что автомобиль, а даже велосипед, и поэтому, как средство передвижения, он использовал скейтборд.

Тем не мене, бедность Честера не стала преградой для создания семьи – 31 октября 1996 года они с Самантой обвенчались. Так как денег у них в это время не было, чтобы оплатить свадьбу и обручальное кольцо, они вытатуировали кольца на безымянных пальцах. Они работали на рынке недвижимости, и чтобы хоть как-то разбираться в своём деле, Честер пошел на специальные курсы в Университет Аризоны.

В 2002 у пары родилась дочь Дрэйвен , но спустя три года пара развелась. Позже Честер женится еще раз – на этот раз на модели Playboy Талинд Бентли. В этом браке родилось трое детей, еще двух пара усыновила.

Фото: Chris Pizzello/AP

В честь парка Линкольна

В 1997 году группа Xero искала нового вокалиста. Фирма, знавшая Честера, подсказала Xero, что им может стать Честер Беннингтон. Они послали ему демоверсию и попросили спеть ее. В течение трех дней, один из которых был его днем рождения, он записал демоверсию и проиграл ее Xero по телефону. Музыканты были поражены и попросили Честера прилететь из Финикса в Лос-Анджелес для прослушивания. На прослушивании некоторые участники сразу ушли после того, как услышали вокал Беннингтона. И правильно сделали – выбрали именно его

Чуть позже группа сменила название Hybrid Theory, но пришлось отказаться от него - авторские права на название Hybrid theory принадлежали британской группе Hybrid. Честер предложил Lincoln Park, потому что его дом находился недалеко от Парка Линкольна в Санта-Монике, и в студию он часто ходил через этот парк.

Фото: kinokopilka.pro

Название всем понравилось, но из-за того, что интернет-домен www.linkolnpark.com был уже занят, группа приняла название Linkin Park.

От ню-металла к поп-року

Дебютный альбом Hybrid Theory был выпущен в октябре 2002 года. Именно в него вошли такие хиты как как «In the End» и «Crawling». Во всём мире было продано более 30 миллионов копий Hybrid Theory.

Пожалуй, самая известная песня группы Numb вошла в альбом Meteora, который вышел через год. Но широкую славу получила не только она - инструментальный трек «Session» был номинирован на «Грэмми» как «Лучшее инструментальное рок-исполнение» 2003 года. Альбом стал последним выпущенным в жанре ню-метал – позже группа стала играть альтернативный рок.

Всего группа выпустила семь студийных альбом, причем последний One More Light вышел в свет 19 мая этого года. Группа кардинально поменяла стиль – песни записаны в стиле поп-рок. Он получил в основном негативные отзывы критиков и фанатов – может быть это и стало одной из причин суицида Честера. Тем более, альбом вышел на следующий день после смерти его близкого друга Криса Корнелла, который свел счеты с жизнью на 52-м ее году.

Честер всегда говорил, что настоящая песня эта та, которая способна выдержать испытание временем, ее можно слушать 10-20 лет подряд, после ее будут слушать дети твоих детей, вот эти все составляющие и являются «Настоящей песней» в буквальном смысле этого слова. У группы Linkin Park таких песен было сразу несколько

«Здесь похоронен любящий отец и муж»

Честер был не только музыкантом, но и актером. Помимо множества сериалов, где он сыграл сам себя, Бэнингтон сыграл в таких фильмах, как «Адреналин», Адреналин: Высокое напряжение и «Пила 3D».

Множество обсуждений вызывал внешний вид музыканта – на его теле около 20 татуировок. Одну из них - надпись «Linkin Park» на пояснице - он сделал на спор. Уговор с другом был таков: если альбом «Hybrid Theory» станет платиновым, то тату будет бесплатной, если нет, то Честер должен был заплатить за него полную цену. Альбом стал платиновым и Беннингтон получил бесплатно тату.

Не секрет, что у вокалиста Linkin Park были проблемы с алкоголем. Некоторое время из-за этого Честер ездил в отдельном от всей группы автобусе. С наркотиками у Честера тоже были особые отношения уже во взрослой жизни – он заявлял, что если бы в его силах было отменить закон запрещающий употребление марихуаны — то он бы, несомненно, сделал это.

Тем не менее, он был скромным парнем. Однажды его спросили какую надпись он бы хотел видеть на надгробной плите. Честер ответил — «Здесь похоронен любящий отец и муж»

Фото: John Shearer/Invision/AP