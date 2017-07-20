В Петербурге в апреле 2018 года откроют две новые станции метро. "Беговую" и "Новокрестовскую" должны открыть к этому сроку, несмотря на отставание в ходе строительства. Об этом сообщает "Петербургский Дневник" со ссыолкой на вице-губернатора Игоря Албина.

"В апреле две станции и перегон заработают на полную мощность", - заверил Албин. Ранее речь шла о 28 февраля 2018 года. Сейчас на стройке "Беговой" по всем видам работ отставание составляет около двух месяцев, однако оно будет наверстано к сентябрю, отметил вице-губернатор.

"Губернатор нашел изящный способ, когда штаб переезжает на объект долгостроя. Мне бы очень не хотелось, но если мне придется переехать на станцию метро "Беговая", я не знаю, где вы окажетесь после этого. Будет поручение губернатора, я хоть на Северный полюс перееду", - сказал Албин.

Две станции обойдутся в 30,1 млрд рублей, генподрядчик строительства - компания "Метрострой". На сегодняшний день госконтракт профинансирован на 17,7 млрд рублей, из них городской бюджет выделил 8,2 млрд рублей, федеральный - 9,5 млрд рублей.

"Масса вопросов, которые приходится решать оперативно. Первая проблема – сроки, необходимо ускоряться, усиливать присутствие подрядчика и рабочей силы на объекте до 500 человек в соответствии с проектом организации строительства. Вторая – это аванс 1,2 млрд рублей. Все решения приняты, но уперлись в некоторые формальности – коды бюджетной классификации, надо найти решение, и мы его найдем. И третья проблема – это синхронизация работ на всех строящихся станциях метро с учетом того, что меняются стандарты безопасности", - пояснил вице-губернатор.