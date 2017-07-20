Вокалист Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой

Вокалист известной американской рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон найден мертвым в доме в Калифорнии, предает таблоид TMZ.

По информации издания, музыкант повесился. Ему был 41 год.

Посое публикации TMZ полиция подтвердила информацию о смерти певца другим СМИ.

Ранее сообщалось, что у Беннингтона были проблемы с алкоголем и наркотиками. Прежде в интервью музыкант признавался, что подумывает о суициде.

Американские СМИ также сообщают, что Честер близко дружил с другим артистом Крисом Корнеллом, который покончил с собой 18 мая.