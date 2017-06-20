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Медвежонок, совет блогеров и бронежилет

Автор:

Медвежата
© Фото: Wnature.net

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В Петербурге еще одно задержание, связанное с митингами 12 июня.

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Вторник, начнем с главного ЧП на Северо-Западе. Накануне вечером на Ладоге, в 21:20 в заливе Импилахти Питкярантского района в 100 метрах от берега перевернулась лодка с пятью подростками. Ребята 15-17 лет (четыре парня и одна девушка) из Сортавалы и близлежащего поселка решили самостоятельно отправиться на рыбалку. Двум парням удалось спастись своими силами – одного подобрали спортсмены-байдарочники, другой добрался до берега вплавь и сам вызвал помощь. При этом на озере было небольшое волнение, но штормового предупреждения не было, погода позволяла выходить на воду. Сейчас спасатели и водолазы прочесывают берег и весь участок озера, уже нашли и оттащили на берег ту самую лодку. Мы следим за событиями.

Британская полиция выяснила, кто стоит за наездом на мусульман у лондонской мечети. Преступником оказался 47-летний Даррен Осборн, в его доме в Кардиффе уже проходят обыски. У мужчины четверо детей, он уроженец графства Сомерсет. По данным Sky News, во время наезда мужчина кричал: «Я буду убивать мусульман». К слову, у него много соседей-мусульман, и их дети играли вместе, так что сложно было предположить у британца столь радикальные взгляды.

Тем временем в Госдуме накануне прошел «Совет блогеров». Это странное мероприятие, на которое не явилась большая часть приглашенных участников-блогеров, прошло под эгидой цитат политиков в духе «интернет должен быть безупречно чист» и «русские блогеры должны стать самыми влиятельными в мире» и «а у вас сколько селфи»? Выступал, по большей части, Владимир Жириновский, на вопрос про селфи один раз ответила Елизавета Пескова. Многие блогеры радостно соглашались с депутатами, что ограничения в рунете нужны как воздух. Жириновский вообще предложил блогерам собиратьсчя в Госдуме на постоянной основе, чтобы обсуждать насущные проблемы контента.

Кроме того, московская полиция обнаружила в Черемушках в прицепе машины работника цирка медвежонка, которого, по данным ряда СМИ, не выпускали из замкнутого пространства три дня. Первыми забили тревогу именно журналисты, сам циркач утверждает, что просто перевозил животное в Московскую область, где для него есть оборудованный вольер.

В Петербурге на двое суток задержали 32-летнего участника митинга на Марсовом поле, который, по данным центра «Э», 12 июня ударил сотрудника Росгвардии кулаком в спину по бронежилету, чем «причинил стражу порядка физическую боль». В СК задержание подтверждают, но пока воздерживаются от комментариев. Новости о возбуждении уголовного дела пока противоречивые.

Коме того, центр города встал в пробках из-за подготовки к «Алым парусам». Красота, как говорится, требует жертв, так что постараемся не злиться и быть внимательнее в организации перемещений по городу. Хорошего вам дня, друзья!

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