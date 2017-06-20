СК: Сотрудника ОМОНа на Марсовом поле 12 июня ударили кулаком, а не ножом

Следственный комитет заявил, что сотрудника ОМОНа на Марсовом поле 12 июня ударили кулаком, а не ножом. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на ведомство.

Ранее первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов отчитался, что "боец петербургского ОМОНа получил удар ножом в спину". По его словам, только средства защиты позволили ему остаться невредимым. Причем, сказал он об этом лишь спустя четыре дня после митинга.

Сейчас же сообщается, что в ходе несогласованной акции на бойца ОМОНа напал 32-летний житель поселка имени Морозова. СК возбудил дело о применении неопасного насилия. Мужчина задержан на двое суток в порядке статьи 91 УПК.

Митинги против коррупции во многих городах России 12 июня организовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального, подробнее о том, что происходило в Петербурге и Москве, можно прочесть в материале "Санкт-Петербург.ру".