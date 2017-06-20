В Карелии ищут подростков с перевернувшейся на Ладожском озере лодки. ЧП произошло 19 июня в 21:20 в заливе Импилахти Питкярантского района. Об этом сообщает «Газета.ру».

Лодка опрокинулась приблизительно в 100 метрах от берега, в ней находилось пять подростков. Двое - 16-летний Игорь и 17-летний Андрей - спаслись. Один из них был подобран спортсменами-байдарочниками, которые оказали ему первую помощь.

Второй смог доплыть до берега и оттуда вызвать помощь по телефону. Сейчас оба подростка доставлены в центральную районную больницу города Сортавала, их жизни ничего не угрожает.

«В лодке было пятеро подростков - четверо молодых людей и одна девушка в возрасте примерно 15–17 лет. Трое из них из Сортавалы, двое - из ближайшего поселка. Они самостоятельно отправились на рыбалку. В это время на озере был ветер», - рассказал источник РИА «Новости». При этом штормового предупреждения не было, погода позволяла выплывать на открытую воду.

Троих школьников продолжают искать, к их поиску около пяти утра подключились вертолеты МЧС и водолазы. Поисковые работы идут при температуре воды пять градусов. Спасатели уже нашли перевернутую лодку и отбуксировали ее в поселок Сумериа.

«Общая группировка поисково-спасательных сил и средств на Ладожском озере составляет более 255 человек и свыше 55 единиц техники, из них два воздушных судна и 16 плавсредств, в том числе от МЧС России - более 155 человек и около 30 единиц техники, в том числе одно воздушное судно и девять плавсредств», - сообщили в МЧС РФ.

На место происшествия прибыли родители подростков, находившихся в лодке. Их уже опросили, сейчас с ними работают психологи. Глубина озера в предполагаемом месте происшествия может достигать 40 метров. Несмотря на то что лодка опрокинулась более 12 часов назад, начальник ГУ МЧС по Республике Карелия Сергей Шугаев заявил, что «шансы найти пропавших есть всегда».

ЧП на Ладоге произошло почти год спустя после трагедии на Сямозере. 18 июня 2016 года из оздоровительного лагеря в поход по карельскому Сямозеру отправились 47 детей и четверо сопровождающих. Из-за шторма лодки перевернулись, 14 школьников утонули. Погибшие школьники были детьми из детских домов и неблагополучных семей.