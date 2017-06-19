  • 19 Июнь 2017
USD 20.06.2017 57.9585 +0.2177
USD ММВБ 23:17 58.05000  
EUR 20.06.2017 64.8614 +0.4053
EUR ММВБ 23:17 64.9480  
Нефть($) 19.06.2017 46.93 0.82
Нефть(p) 19.06.2017 2719.99 +57.56

Парусник Tre Кronor прибыл в Петербург для участия в "Алых парусах"

Автор:


© Фото: Blog Fiesta

Темы дня

Корабль отшвартовался у Морского вокзала и на протяжении двух дней его будут готовить к празднику выпускников.

Парусник Tre Kronor af Stockholm прибыл в Петербург для участия в "Алых парусах". Корабль отшвартовался у Морского вокзала и на протяжении двух дней его будут готовить к ежегодному празднику выпускников. За это время белые паруса будут менять на яркие алые, чтобы Tre Kronor в очередной раз исполнив роль бригантины из повести Александра Грина. Об этом сообщается на сайте Blog Fiesta.

Tre Kronor - современный корабль, он является копией брига Gladan, построенного в 1857 году. Его называют «Парусник мира», так как он был построен при участии благотворительных организаций и волонтеров со всего света.

Праздник "Алые паруса" проходит в Северной столице после школьных экзаменов. Основное действо проходит на Дворцовой площади, также есть альтернативная сцена на стрелке Васильевского острова. Ожидается, что в этом году в торжестве примут участие порядка 31 тыс. выпускников петербургских школ и учреждений среднего профессионального образования.

В этом году размеры сцены увеличат в 1,5 раза для того, чтобы театрализованное шоу было еще более красочным. Специалисты задействуют самое современное оборудование. Особое место будет отведено воздушным акробатам. Хэдлайнером праздника станет группа "Мумий тролль".

Кроме группы Ильи Лагутенко, на Дворцовой площади выступят Serebro, Сурганова и оркестр, Artic &Asti, Марсель, Макс Барских и Александр Панайотов. Вести праздник будут Иван Ургант и Даша Александрова. Праздник выпускников "Алые паруса" начнется на Дворцовой площади ровно в 22:00. В 00:40 ожидается свето-пиротехническое шоу в акватории Невы.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в июне

    «Алые паруса», большой велофестиваль, целое небо воздушных змеев и вертолетов, «Еда на колесах», опера на свежем воздухе и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Семь лучших вариантов активного отдыха в Петербурге

    На стильном велосипеде по центру города, на гидроцикле с ветерком по Неве или в тихом парке на лошадях - какие бы прогулки вы ни предпочитали, «Санкт-Петербург.ру» подобрал для вас идеальные варианты отдыха на свежем воздухе.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.06.17
    Типы и особенности противопожарных металлических дверей
    14.06.17
    История полного восстановления при мышечной дистрофии
    13.06.17
    Квадроциклы напрокат
    08.06.17
    Как цветы влияют на человека?
    06.06.17
    Открытие центра садовых тракторов в Санкт-Петербурге
    05.06.17
    Онлайн-сервис DocDoc по поиску и записи к врачам в Санкт-Петербурге
    05.06.17
    Выгодная покупка сантехники в интернет-магазине Перфекто
    31.05.17
    Матрасы Perrino Active

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm