Парусник Tre Кronor прибыл в Петербург для участия в "Алых парусах"

Парусник Tre Kronor af Stockholm прибыл в Петербург для участия в "Алых парусах". Корабль отшвартовался у Морского вокзала и на протяжении двух дней его будут готовить к ежегодному празднику выпускников. За это время белые паруса будут менять на яркие алые, чтобы Tre Kronor в очередной раз исполнив роль бригантины из повести Александра Грина. Об этом сообщается на сайте Blog Fiesta.

Tre Kronor - современный корабль, он является копией брига Gladan, построенного в 1857 году. Его называют «Парусник мира», так как он был построен при участии благотворительных организаций и волонтеров со всего света.

Праздник "Алые паруса" проходит в Северной столице после школьных экзаменов. Основное действо проходит на Дворцовой площади, также есть альтернативная сцена на стрелке Васильевского острова. Ожидается, что в этом году в торжестве примут участие порядка 31 тыс. выпускников петербургских школ и учреждений среднего профессионального образования.

В этом году размеры сцены увеличат в 1,5 раза для того, чтобы театрализованное шоу было еще более красочным. Специалисты задействуют самое современное оборудование. Особое место будет отведено воздушным акробатам. Хэдлайнером праздника станет группа "Мумий тролль".

Кроме группы Ильи Лагутенко, на Дворцовой площади выступят Serebro, Сурганова и оркестр, Artic &Asti, Марсель, Макс Барских и Александр Панайотов. Вести праздник будут Иван Ургант и Даша Александрова. Праздник выпускников "Алые паруса" начнется на Дворцовой площади ровно в 22:00. В 00:40 ожидается свето-пиротехническое шоу в акватории Невы.