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Елизавета Пескова: Я – дочь главного вора России

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© Фото: stpellegrino / instagram.com

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Дочь пресс-секретаря президента РФ заявила, что отец учит ее воровать.

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 19-летняя Елизавета опубликовала пост, в котором назвала своего отца главным миллиардером и вором России.

Ироничный пост девушка разместила в своем Instagram в ответ на критику в свой адрес.

"Час откровения настал. Я — Пескова Елизавета Дмитриевна, дочь главного миллиардера и вора страны, пресс-секретаря главы государства", — сообщила Пескова в своем Instagram

"Занимаюсь я воровством. Мне очень повезло, так как папа мой главный вор страны и учит меня всем тонкостям этого прибыльного искусства. Недавно он поддержал сундуком с награбленным мое начинание. По пром-коду "ДочьВора" скидка на новый курс для молодых амбициозных предпринимателей. ", -  добавила девушка.

По словам Песковой,  ее вынудили написать этот пост муки совести: «Заснуть не могу нигде: ни на одной из яхт, ни в одном из дворцов, ни в одном из джетов не получалось сомкнуть глаз. Ни один из слуг не смог меня утешить».

Она также добавила, что это первый текст, который она пишет самостоятельно: «Все остальные заказные. Пашет целая команда холопов, которым я плачу вашими деньгами ради пиара. Рацион моего питания состоит из лобстеров, посыпанных макадамией и шафраном, заваленных икрой белуги - альбиноса, и девонских крабов. Короче говоря, из всего, что вам не по карману, так как ваш рабский карман - мой карман, расшитый бриллиантами 60 карат. Надеюсь, объяснять, что вся жидкость, поступающая в мой организм, не моложе моих лет, вам не придётся».

Далее дочь пресс-секретаря президента рассказала своим читателям о том, в какой роскоши она живет. «Сплю я на мраморной говядине, присыпанной гагачим пухом. Перед каждым физическим усилием делаю любимую процедуру - золотое обёртывание. Процедура заключается в обертывании тела в чистый слиток золота. Золото, конечно, добывает народ. Процедура, конечно же делается на народные деньги. По спец пром-коду "ДеньгиНарода" скидка 1%. Некоторые холопы пишут, что, проживая во дворце, я не могу рассуждать о 5-этажках. Ну почему же? В моем дворце 6 этажей, так что рассуждения вполне обоснованы», - написала Елизавета Пескова.

В завершении своего поста Елизавета Пескова оценила свои интеллектуальные способности. «Я нигде не учусь, потому что тупа от рождения, но это не проблема, так как диплом мне, разумеется, купят! В конце концов, если мне что-то понадобится - я просто куплю раба на деньги народа!», - написала она, также объявив в Instagram распродажу дорогих вещей, которые не носит.

В настоящий момент Елизавета Пескова обучается в Париже. Ранее в своем Instagram она поддержала программу реновации и мэра Москвы Сергея Собянина. Когда ее отца попросили прокомментировать ее заявление, он сказал, что Лизавета уже взрослая и может сама участвовать в дискуссиях.

Как стало известно ранее,  Дмитрий Песков заработал за 2016 год 12,8 млн рублей – гораздо меньше, чем годом назад, когда его доход составил 30 млн рублей. При этом жена пресс-секретаря Татьяна Навка за 2016 год заработала в разы больше супруга - более 120 млн рублей. При этом президент России Владимир Путин заработал лишь 8,8 млн рублей, что на 33 тыс. рублей меньше, чем в 2015 году. С 2013 года его заработок увеличился боле чем в два раза – тогда он получил 3,6 млн рублей.

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