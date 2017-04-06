Что происходит в Петербурге: факты и догадки

Учеников школы № 608 эвакуировали из-за запаха газа

В четверг, 6 апреля, из школы №608 в Кировском районе Петербурга были эвакуированы ученики и педагоги. Причина - запах газа. Занятия были прекращены, почти всех детей забрали родители. На данный момент обучение в школе возобновилось.

Подтверждено: шесть детей госпитализировали с признаками отравления

Всего медики осмотрели десятерых детей, которые пожаловались на плохое самочувствие, сообщает администрация Кировского района.

Не подтверждено: отравление газа могло быть намеренным

В пресс-службе газораспределительной организации «Петербурггаз» заявили, что утечки газа в школе в Кировском районе так и не было обнаружено. При этом детский омбудсмен Светлана Агапитова сообщила, что во все школы и детсады Петербурга будут направлены запросы об использовании газового оборудования. Специалисты продолжают искать источник вещества, которое стало причиной плохого самочувствия детей.

В Петербурге предотвращены несколько взрывов

Кроме обезвреживания бомбы на станции метро «Площадь восстания» в понедельник, 3 апреля, в Петербурге были предотвращены еще несколько попыток терактов.

Подтверждено: граната в метро и заминированный дом на Товарищеском

Сегодня утром, 6 апреля, жителей дома на Товарищеском проспекте, 21/1, эвакуировали из-за угрозы взрыва. Подозрительный предмет нашли в одной из квартир около пяти часов утра 6 апреля. Позже он был обезврежен. Полиция взяла штурмом квартиру на восьмом этаже, где проживали выходцы из Средней Азии, трое мужчин были задержаны.

Фото: vk.com/spb_today

Кроме того, сегодня на станции метро "Приморская" изъяли гаранту времен Великой Отечественной войны со следами тротила. Подозрительный предмет, похожий на гранату, высветился при проверке сумки одного из пассажиров. На место вызвали взрывотехников, которые убедились, что это РГ-42 времен ВОВ с современным запалом.

Не подтверждено: все эти случаи связаны между собой, планируется еще серия терактов

Ранее источник «Санкт-Петербург.ру», близкий к правоохранительным органам, сообщил, что в Северной столице планируется еще серия терактов. Подобная информацию появлялась и в других СМИ.

Тем не менее, накануне, 5 апреля, Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эти заявления и уточнил, что только официальные сообщения центра общественных связей ФСБ России и собственного НАКа являются единственно достоверными и точными. О связи между попытками теракта и случившимся 3 апреля в НАК также не сообщали.

Бомба в петербургском метро взорвалась в рюкзаке Джалилова

Виновный во взрыве в метро, по версии следствия, – 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. В понедельник, 3 апреля, около 14 часов он сначала оставил взрывное устройство на станции метро «Площадь Восстания», а затем взорвал себя в вагоне метро поезда на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт».

Подтверждено: дома у Джалилова найдены следы взрывчатых веществ

В квартире, которую снимал Джалилов, прошли обыски. Сотрудники ФСБ обнаружили в банках сыпучие вещества, которые могли применяться при изготовлении бомбы, взорвавшейся в петербургском метро.

Квартиру на Гражданском проспекте подогреваемый в теракте снял не больше полутора месяцев назад. Ее хозяйка отрекомендовала Акбаржона соседям как тихого и спокойного человека. При въезде в квартиру Джалилов привез несколько коробок, которые заносили несколько человек.

Акбаржон Джалилов. Фото: Twitter / @nourlnews

Одна из версий: террорист не планировал взрывать себя

Источник «Интерфакса» заявил, что, по одной из версий, Джалилов не собирался становиться смертником. План действий преступников заключался, возможно, в том, что Джалилов оставляет одно взрывное устройство на станции, и оно приводится в действие после того, как взрывается вторая бомба, которую предполагалось оставить в вагоне поезда. Таким образом количество жертв увеличилось бы в разы.

Ранее, 4 апреля, аналогичную версию высказывал источник РИА Новости. По его данным, устройство в метро сработало случайно.

Не подтверждено: Джалилов проходил обучение в ИГИЛ

Многие СМИ пишут о причастности Джалилова к запрещенной на территории РФ экстремисткой организации «Исламское государство». Об этом свидетельствуют то, что некоторое время молодой человек находился не в Петербурге (друзьям он сообщил, что уехал в Корею). Кроме того, в социальных сетях он был подписан на экстремистские паблики о радикальном исламе, а среди компонентов бомбы из поезда криминалисты, по данным СМИ, обнаружили жженный сахар. Родиной этого ноу-хау называют Сирию.

При этом официального подтверждения того, что Джалилов причастен к известной экстремистской группировке от СК РФ еще не последовало.

В Петербурге задержаны пособники Джалилова

Первые шесть граждан из юго-восточной Азии были задержаны накануне, 5 апреля. По местам их проживания была изъята исламистская экстремистская литература, а также предметы и документы, которые имеют значение для расследования уголовного дела. Еще несколько человек были задержаны в четверг, 6 апреля.

Подтверждено: некоторые из них связаны с Джалиловым

Если информация о причастности задержанных к теракту в метро накануне так и не появилась, то в пятницу, 6 апреля, СК подтвердил, что новые задержанные контактировали с Джалиловым. В ходе обысков также были выявлены вещи, которые имеют отношение к расследованию теракта в метро. Первый подозреваемый в вербовке террористов - 30-летний гражданин Киргизии Атабек Рустамов - уже арестован.

Фото: godekan.com

Не подтверждено: некоторые из них заминировали дом на Товарищеском проспекте

Официального подтверждения информации о том, что эти люди были задержаны на Товарищеском проспекте, и именно они причастны к предотвращенному теракту, нет.

На волне паники

И-за новостей о случившемся в Петербурге в разы увеличилось число звонков о взрывчатке в метро. К примеру, станцию метро «Парк победы» 4 апреля закрывали после звонка пятиклассницы, а другой 13-летний школьник пять раз «минировал» «Сенную площадь».

Житель деревни Лопец в Ленобласти и вовсе под влиянием новостей о теракте решил избавить ее от «базы будущих бандитов и убийц, которые, когда начнется смута, будут избивать брошенное властями население» и поджег все дома. В итоге из 11 домов сгорели девять.

Сейчас в отношении поджигателя возбудили уголовное дело по ст. 167 УК («умышленные уничтожение или повреждение имущества»).