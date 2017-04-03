Источник: В Петербурге может произойти серия терактов

Случившееся в петербургском метро – спланированный теракт, сообщает источник «Санкт-Петербург.ру», близкий к правоохранительным органам.

Источник сообщает, что это был спланированный теракт, ожидается еще ряд взрывов. Тем временем, в московском метро усилили охрану

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", взрыв произошел во втором вагоне метро, во время движения от станции «Технологический институт» к «Сенной площади». Как сообщил сотрудник метрополитена Назар Джараев, среди пострадавших есть дети. "Большинство людей, которые были в вагоне – это молодые люди от 20 до 25 лет", - уточнил он.

По его словам, от взрыва первые два вагона метро сложись буквой "Г".

В данный момент все станции петербургского метро закрыты на вход. Как сообщает корреспондент "Санкт-Петербург.ру", у станции метро "Технологический институт" собралось около тысячи человек.

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