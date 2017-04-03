Сотрудник метро: Взрыв произошел во втором вагоне

Взрыв в петербургском составе метро произошел во втором вагоне, сообщает сотурдник метрополитена.

Работник метро, который попросил не указывать свое имя, сообщил корреспонденту «Санкт-Петербург.ру», что на момент взрыва находился на противоположном перроне. «Взорвался второй вагон. Взрыв был такой силой, что горело мясо, на людях были его ошметки, везде кровь», - рассказал он и добавил, что уже через 5-10 минут, пострадавших стали выгружать наружу.

Сейчас всех пострадавших уже увезли в больницы. Над станцией метро «Технологический институт» кружит медицинский вертолет.

Фото: Михаил Грачев / "Санкт-Петербург.ру"