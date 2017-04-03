Взрыв в метро Петербурга - ОНЛАЙН
© Фото: "Санкт-Петербург.ру"
На "синей" ветке 3 апреля произошел взрыв, 10 погибших, 50 пострадавших.
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