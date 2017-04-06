Жителей дома на Товарищеском проспекте эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщается в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: vk.com/spb_today

"Эвакуация 9 и 10 парадной дома номер 22/1 по Товарищескому проспекту. Говорят, заминировали квартиру, троих вывели, руки сзади", - пишут очевидцы.

По данным "Фонтанки.ру", подозрительный предмет, который может представлять опасность, нашли в одной из квартир около пяти часов утра 6 апреля.

В петербургском ФСБ подтвердили, что предмет может быть взрывоопасен. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению природы опасной находки и ее нейтрализации.

Лайф пишет, что одну из квартир дома утром взломали. Въезд во двор автомобилям со стороны улицы Подвойского перекрыт.

Фото: vk.com/spb_today