На станции метро "Приморская" у пассажира изъяли гранату со следами тротила

На станции метро "Приморская" изъяли Великой Отечественной войны со следами тротила. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Подозрительный предмет, похожий на гранату, высветился при проверке сумки одного из пассажиров. На место вызвали взрывотехников, которые убедились, что это РГ-42 времен ВОВ с современным запалом.

"Но тротила внутри гранаты не было, то есть следы тротила в гранате есть, но фактически она была полубоевая", - сказал собеседник агентства.

По данным Лайфа, рамки с металлодетекторами не сработали, однако работники метро попросили мужчину пройти на досмотр с помощью сканирующего устройства, где и была обнаружена граната.

Задержанного мужчину доставили в отдел полиции на метрополитене для проведения дальнейших следственных действий и выяснения мотивов его поступка. Станция была закрыта с 10:13 до 11:29 на вход и выход.

Четыре месяца назад в "Новой газете" вышел материал о том, что рамки металлодетекторов, установленные на всех станциях петербургского метрополитена, - это не больше чем профанация.

Сейчас члены партий "Справедливая Россия" и "Яблоко" требуют от губернатора Георгия Полтавченко отчитаться о средствах, которые были потрачены на безопасность в метро за последние годы.