Около станции метро "Нарвская" эвакуируют школу и детсад (ВИДЕО)

Около станции метро "Нарвская" эвакуируют школу номер 608 и детский сад. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"У школы номер 608 на Турбинной улице, 2 (угол с Промышленной улицей), пахнет газом, школу и детский сад эвакуируют, всех выгнали на улицу", - пишут очевидцы.

По их словам, несколько людей уже увезли на машине скорой помощи. На месте в данный момент дежурят медики и полиция.

Видео: vk.com/spb_today