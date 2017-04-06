СК задержал сообщников террориста-смертника из метро

Задержаны несколько мужчин из Средней Азии, которые общались с террористом-смертником из метро, 22-летним Акбаржоном Джалиловым. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

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"Установлены несколько граждан среднеазиатских республик, которые контактировали с Джалиловым. В ходе обысков в квартире обнаружены предметы, имеющие значение для расследования, все они изъяты и направлены на исследование", - говорится в сообщении СК.

Следователи не называют имен задержанных, при этом источник "Интерфакса" в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о трех мужчинах, которых задержали при обнаружении бомбы на Товарищеском проспекте сегодня утром, 6 апреля.

"На Товарищеском проспекте рано утром в четверг были задержаны три человека. В настоящее время проверяются их связи с Джалиловым. По месту жительства предполагаемых соучастников теракта обнаружены элементы взрывного устройства, аналогичные бомбе, сработавшей в подземке 3 апреля", - рассказал источник.

Днем ранее, 5 апреля, в Петербурге также были задержаны еще восемь сообщников террористов из Средней Азии. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело - содействие террористической деятельности. Были ли они связаны с Джалиловым, пока неизвестно.

В понедельник, 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" во втором вагоне метро произошел взрыв. В результате теракта, по последним данным, погибли 14 человек, все они опознаны. Более 70 человек получили ранения, многие из них до сих пор остаются в больницах Северной столицы.