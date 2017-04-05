СК назвал имена всех погибших при взрыве в метро Петербурга

Следственный комитет России назвал имена всех погибших при взрыве в метро Петербурга. Сегодня, 5 апреля, были опознаны последние тела - Марии Невнержицкой, Юлии Красиковой и Дмитрия Мазанова. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
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В итоге, СК сообщил о 13 погибших, кроме того, генетическая экспертиза подтвердила личность 14-го тела, им оказался исполнитель теракта Акбаржон Джалилов. В ближайшее время будет проведена процедура его опознания с участием родителей, которые уже допрошены.
Самодельное взрывное устройство, обнаруженное на станции метро «Площадь Восстания», направлено на взрывотехническую экспертизу. По ее результатам будет определен тип, мощность, вид поражающих элементов и другие данные.
Помимо этого, на экспертизу направлены предметы (скотч, фольга и иные), изъятые в ходе обыска по месту жительства Джалилова. По предварительным данным, они аналогичны фрагментам взрывного устройства, обнаруженного на «Площади Восстания».
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Список погибших:
1) Алиева Динара Самандаровна, 08.10.1996
2) Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996
3) Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998
4) Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966
5) Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990
6) Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945
7) Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991
8) Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950
9) Петров Денис Романович, 27.12.1991
10) Сагадеев Мансур Тахирович, 27.08.2000 или 27.03.2000
11) Красикова Юлия Дмитриевна 12.09.1991
12) Мазанов Дмитрий Александрович 19.02.1990
13) Невнержицкая Мария Александровна (дата рождения неизвестна)