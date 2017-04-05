СК назвал имена всех погибших при взрыве в метро Петербурга

Следственный комитет России назвал имена всех погибших при взрыве в метро Петербурга. Сегодня, 5 апреля, были опознаны последние тела - Марии Невнержицкой, Юлии Красиковой и Дмитрия Мазанова. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

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В итоге, СК сообщил о 13 погибших, кроме того, генетическая экспертиза подтвердила личность 14-го тела, им оказался исполнитель теракта Акбаржон Джалилов. В ближайшее время будет проведена процедура его опознания с участием родителей, которые уже допрошены.

Самодельное взрывное устройство, обнаруженное на станции метро «Площадь Восстания», направлено на взрывотехническую экспертизу. По ее результатам будет определен тип, мощность, вид поражающих элементов и другие данные.

Помимо этого, на экспертизу направлены предметы (скотч, фольга и иные), изъятые в ходе обыска по месту жительства Джалилова. По предварительным данным, они аналогичны фрагментам взрывного устройства, обнаруженного на «Площади Восстания».