Теракт в метро: кто виноват в гибели людей

Виновный во взрыве в метро, по версии следствия, – 22-летний Акбаржон Джалилов. В понедельник, 3 апреля, около 14 часов он сначала оставил взрывное устройство на станции метро «Площадь Восстания», а затем взорвал себя в вагоне метро поезда на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт».

Впрочем, как сообщают СМИ, у правоохранительных органов есть версия, что взрывное устройство было приведено в действие случайно, так как Джалилов намеревался доставить его на другую станцию метро, а не взрывать себя в вагоне.

Смертник из Киргизии

Акбаржон Джалилов по национальности узбек. Вместе с семьей перебрался из Киргизии на заработки в Россию, но в 2011 году его родственники вернулись домой, а он остался в Петербурге и устроился на работу поваром в суши-бар. Юноша получил российское гражданство, сообщают «Известия».

Три года назад он неожиданно покинул Северную столицу. Друзья считали, что он уехал в Корею. Не исключено, что на самом деле он был в Сирии или Ираке, предполагает источник издания в одной из российских силовых структур.

Затем Джалилов вернулся в Петербург и работал автослесарем. Последний раз он появлялся у родителей в начале марта 2017 года. Оттуда прилетел не как обычно в Пулково, а в Москву, где с кем-то встречался. Это мог быть куратор террористической ячейки либо непосредственный организатор теракта в питерской подземке.

Об этом может свидетельствовать то, что аккаунт Джалилова в соцсети «ВКонтакте» подписан на радикальный паблик, предположительно связанный с «Исламским государством» (организация запрещена на территории РФ).

Акбаржон Джалилов. Фото: Twitter / @nourlnews

Во вторник, 4 апреля, родители предполагаемого террориста весь день были на допросах в КГБ Киргизии. Возле их дома толпились местные журналисты. В Оше проживают братья подозреваемого.

Обыски и задержания

Во среду, 5 апреля, мать Джалилова была доставлена в Петербург, где ее допросили в аэропорту Пулково. Женщину спрашивали о поездках сына на Ближний Восток и его связях с радикальными исламистскими группировками.

Одновременно с этим в квартире, которую снимал Джалилов, прошли обыски. Сотрудники ФСБ обнаружили в банках сыпучие вещества, которые могли применяться при изготовлении бомбы, взорвавшейся в петербургском метро.

Квартиру на Гражданском проспекте уроженец Киргизии снял не больше полутора месяцев назад. Ее хозяйка отрекомендовала Акбаржона соседям как тихого и спокойного человека. При въезде в квартиру Джалилов привез несколько коробок, которые заносили несколько человек.

Кроме того, 5 апреля СК и ФСБ задержали шесть граждан Средней Азии, которых подозревают в содействии терроризму. По местам их проживания была изъята исламистская экстремистская литература, а также предметы и документы, которые имеют значение для расследования уголовного дела.

Имеют ли они отношение ко взрыву в метро, на данный момент неизвестно.

Фейковый террорист

Бывший десантник Андрей (Ильяс) Никитин оказался случайной жертвой непроверенной информации, которая появилась в СМИ незадолго после взрыва в метро.

Его изображение, снятое камерой наблюдения метрополитена, было опубликовано с пометкой, что именно этот человек мог оставить бомбу в вагоне метро. Фотография Никитина тут же появилась в соцсетях.

Вечером 3 апреля он добровольно явился в полицию и заявил о своей невиновности. «Хотелось бы отметить хорошую работу спецслужб и полиции. Я подробно ответил на все заданные мне в отделении вопросы. Меня поняли и услышали. Позже я вылетел в Москву», - заявлял обвиненный в терроризме.

Фото: Twitter / @nourlnews

Как сообщают СМИ, после этого проблемы уроженца Башкортостана продолжились.

«Эта история очень сильно осложнила мне жизнь. Вчера я не смог улететь из Москвы домой — другие пассажиры отказались лететь со мной одним рейсом. К тому же я лишился работы: сегодня мой работодатель в Нижневартовске сообщил о моем увольнении, сославшись на просьбу регионального следственного комитета. Меня, моих близких и друзей повсюду выслеживают репортеры, которые ранее уже называли меня террористом. В итоге я не могу даже предпринять попытку улететь. Прошу вас не гоняться за мной и дать мне жить своей жизнью», - цитирует Никитина ИА IslamNews.

В пресс-службе следственного управления СКР по ХМАО заявили, что не давали разнарядку об увольнении Никитина, которому пришлось добираться до Оренбурга на «Бла-бла-каре».

Читайте также

Дело в рамках

Четыре месяца тому назад в «Новой газете» вышел материал о том, что рамки металлодетекторов, установленные на всех станциях петербургского метрополитена, — это не больше чем профанация. В компании «Современные наукоемкие технологии», которая производит рамки для Москвы, Петербурга и Нижнего Новгорода, тогда заявляли, что их изделия «служат для безопасности граждан нашей великолепной России».

После теракта собеседник издания из компании «Аурикс», которая занимается производством и поставкой антитеррористического оборудования, заявил, что металлодетекторы в метро настроены так, что «звук выключен и реакции никакой, поэтому, по сути, они не работают».

При этом все участники рынка, опрошенные изданием, утверждают, что досматривать всех пассажиров метро просто невозможно: чтобы оборудование работало эффективно, его нужно использовать как это делают в аэропортах — досматривать каждого человека.

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Есть вероятность, что сотрудники охраны метро и полицейские, которые пропустили в метро Джалилова, все же понесут наказание. По словам источников «Коммерсанта», сотрудники службы безопасности и полицейские должны были следить за показаниями металлодетекторов, установленных на входах в метро. Они также должны были тщательно досматривать всех подозрительных пассажиров.

«Исправный металлодетектор не мог не сработать при проносе двух огнетушителей, заполненных шариками и взрывчаткой, а при их осмотре даже не специалист выявил бы, что это на самом деле бомбы», - сообщил источник издания.

Сейчас члены партий «Справедливая Россия» и «Яблоко» требуют от губернатора Георгия Полтавченко отчитаться о средствах, которые были потрачены на безопасность в метро за последние годы.

Депутат петербургского ЗакСа от фракции «Яблоко» Борис Вишневский считает, что миллионы рублей были выброшены на ветер.

«Если в аэропорту можно наладить сплошной контроль, каждого попросить все вынуть из карманов, пройти персональный досмотр, то тут… В метрополитене с огромным потоком пассажиров этого невозможно сделать. Люди будут просто стоять по часу в очереди к метро. Нужны другие меры безопасности! Я не знаю, какие, я не являюсь специалистом. Но то, что сейчас сделано, себя не оправдало», - заявил народный избранник.

Многие пассажиры петербургского метро обращали внимание, что на некоторых станциях рамки можно просто обойти сбоку. На сайте метрополитена Петербурга обещали исправить эту ситуацию до 31 марта этого года.