Пропустивших террориста-смертника полицейских могут обвинить в халатности

Теракт в метро Петербурга мог произойти из-за халатности сотрудников службы безопасности метрополитена, передает "Коммерсант" со ссылкой на участников расследования трагедии.

По их словам, сотрудники службы безопасности и полицейские должны были следить за показаниями металлодетекторов, установленных на входах в метро. Они также должны были тщательно досматривать всех подозрительных пассажиров.

"Исправный металлодетектор не мог не сработать при проносе двух огнетушителей, заполненных шариками и взрывчаткой, а при их осмотре даже не специалист выявил бы, что это на самом деле бомбы", - сообщил источник издания

Ранее представители партий "Справедливой России" и "Яблока" обратились к губернатору Георгию Полтавченко с требованием отчитаться о средствах, которые были потрачены на безопасность в метро за последние годы.

Следственный комитет РФ установил личность и место жительства предполагаемого террориста - Акбаржона Джалилова. В его квартире прошли обыски, а мать подозреваемого доставлена на допрос в Петербург из Киргизии.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля, на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 80 человек, из них 14 человек погибло. На данный момент опознаны 13 тел.