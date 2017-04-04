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Теракт в метро: как петербуржцам справиться с паникой

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© Фото: tjournal.ru

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После теракта в петербургской подземке 3 апреля, многим сложно преодолеть страх и спуститься в метро. «Санкт-Петербург.ру» узнал, что в таких случаях советуют делать психологи.

От взрыва в петербургском метро, по последним данным, погибли 14 человек. Более 40 пассажиров получили ранения. Случайными очевидцами трагедии стали многие жители города, которые накануне днем ехали по «синей» ветке метро.

Директор центр психологической помощи МЧС Россия Юлия Шойгу ранее заявила, что на 9 утра вторника их специалисты оказали помощь почти 500 петербуржцев, которые оказались вовлечены в катастрофу или просто опасаются за судьбу своих близких.

Телефон доверия МЧС в Санкт-Петербурге — +7 (812) 299-99-99

Единый телефон доверия МЧС — +7 (499) 216-99-99

Горячая линия экстренной психологической помощи МЧС России — +7 (499) 216-50-50

Служба психологической помощи СПбГУ, запись на прием — +7-981-888-88-31

 
Фото: акция памяти в Петербурге - РИА Новости
 

Корреспонденту «Санкт-Петербург.ру», однако, связаться с сотрудниками МЧС не удалось. По единому телефону доверия 299-99-99 ему ответили, но перенаправили на горячую линию 8 800 100 2001, а там его попросили напрямую связаться с петербургскими психологами, которые так и не взяли трубку. Если вам так же не смогли оказать помощь по вышеперечисленным телефонам, либо вы по какой-либо причине не хотите звонить по телефону доверия, мы подготовили для вас советы специалистов, благодаря которым будет проще справляться с приступами паники и стрессом от пережитого. 

Не стесняться бояться

 

По мнению ректора Восточно-Европейского института психоанализа Михаила Решетникова, испытывать страх – это абсолютно нормальная реакция, которой не надо стесняться.

«Стыдиться страха не нужно. Но нельзя постоянно бояться всего. Если все время думать о том, что может произойти, можно потерять вкус к жизни и прийти к неврозу. Однако не стоит впадать и в другую крайность, то есть быть фаталистом, говорить «чему быть, того не миновать». Можно многого избежать благодаря страху и его защитным механизмам», - приводит его слова «Росбалт».

Психолог добавил, что горожанам необходимо обращать внимание на людей с подозрительным поведением, на подозрительные предметы и не стесняться обращаться по этому поводу к сотрудникам полиции. 

«У нас пока мало развиты кооперативные отношения. Но это не стукачество, а нормальная гражданская позиция. Страх — это не всегда плохо, он заставляет концентрироваться на ситуации, принимать решения. Так что позволяйте себе опасаться, настороженность нужно сохранять и поддерживать постоянно», — считает специалист.

Думать о хорошем

 

При этом психологи не советуют постоянно думать об опасности. Так, психотерапевт Наталья Ривкина советует пассажирам метро переключать внимание с помощью наушников или книг. «Не стоит концентрироваться на страхе, гораздо лучше сосредоточиться на приятной мелодии или увлекательном сюжете», - публикует ее советы «Интересный Питер».

Она также добавляет, что некоторым людям помогают рациональные мысли — теракты в метро все же случаются довольно редко. «Вряд ли кто-то сейчас сможет назвать дату и место предыдущего. Вероятность стать жертвой подобной трагедии, как бы сейчас ни казалось, крайне мала», - добавляет специалист.

Фото: НТВ
 

Тем не менее, не нужно загонять себя в метро силой. Если поездки в подземке первое время приносят слишком сильный дискомфорт, лучше на некоторое время позволить себе пользоваться другими видами транспорта. Никаких сроков ставить себе не стоит. Но каждые несколько дней можно пытаться спуститься в метро и следить за реакцией организма, советует психолог.

По словам ее коллеги, Натальи Прасковой, для кого-то оптимальным будет избегание любой информации о случившемся. «В таком случае постарайтесь исключить из своего информационного поля вчерашнее происшествие. Кому-то станет лучше, если удастся прийти к метро и увидеть своими глазами, что происходит в данный момент», - добавила специалист.

У страха глаза велики

 

Действительно, многие петербуржцы сейчас стараются не пользоваться метрополитеном. Пассажиропоток в петербургской подземке в ближайшие 2-4 недели будет снижен, отметил ректор Восточно-Европейского института психоанализа Решетников.

«У страха есть своя динамика, у кого-то это может продлиться месяц, а у кого-то и больше года. Если ситуация не разрешается для вас в течение месяца, то целесообразно обратиться к специалистам для ее корректировки», — добавил он. 

По его словам, именно страх толкает некоторых жителей города к «лжеминированию».

При психологической травме в четыре раза может снизиться интеллект. Люди глупеют. Возникает множество эмоций, которые требуют разрядки в публичной сфере. Где, например, больше всего собирается людей? На свадьбе и похоронах, — объяснил эксперт причину вала звонков от телефонных террористов.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», во вторник, 4 апреля, студентов юридического факультета СПбГУ на Васильевском острове эвакуировали из-за подозрения о бомбе, которое оказалось ложным.

Помогайте друг другу  

 

Лучший способ уйти от тягостных мыслей – помочь другому. Накануне, 3 апреля, когда работа всего метрополитена была остановлена, обычные автомобилисты принялись бесплатно подвозить горожан до дома, координируясь через соцсети, либо просто подбирая голосующих на остановках. Некоторые службы такси и автозаправки объявили о бесплатных услугах.

Фото: dni.ru
 

Не отстают от автолюбителей и владельцы кафе. В дни траура, 4, 5 и 6 апреля, кафе «Республика котов», которое расположено на Литейном проспекте, 60, примет петербуржцев бесплатно. Такое решение в заведении приняли, чтобы помочь горожанам справиься со стрессом в связи с событиями, произошедшими вчера днем в петербургской подземке.

Портал «Санкт-Петербург.ру» просит жителей и гостей Северной столицы помогать друг другу в тяжелое для города время.

 

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