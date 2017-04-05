Мать предполагаемого террориста Джалилова допросили в Пулково

По делу о теракте в метро опрошена мать предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

В 4:18 в аэропорту Пулково приземлился самолет «Уральских авиалиний» из киргизского города Оша, на борту которого находилась гражданка Джалилова. Она была доставлена в здание аэропорта под конвоем.

Позже, к 9 утра, Пулково прибыли сотрудники Следственного комитета (СК) России и оперативники ФСБ для опроса матери Джалилова. Женщину спрашивали о поездках сына на Ближний Восток и его связях с радикальными исламистскими группировками.

Во время обыска в квартире Джалилова были найдены вещества, которые могли использоваться при изготовлении бомбы. При въезде в квартиру уроженец Киргизии привез с собой несколько коробок.

Следственный комитет считает Акбаржона Джалилова террористом-смертником, который подорвал себя в вагоне поезда метро на перегоне «Сенная площадь» – «Технологический институт». Он же мог заложить взрывное устройство на станции «Площадь Восстания».

Также задержаны шестеро предполагаемых его сообщников. Подозреваемые в терроризме приехали в Россию работать.

Их задержали сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД, а также спецподразделений Росгвардии. По местам их проживания проводятся обыски - изымается исламистская экстремистская литература, предметы и документы, которые имеют значение для расследования уголовного дела.