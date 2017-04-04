СМИ: Бомба в петербургском метро могла сработать случайно

Взрывное устройство в метро, по одной из версий, могло сработать случайно, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В качестве одной из версий рассматривается версия о случайной сработке взрывного устройства", — заявил собеседник агентства.

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СК назвал имена десяти погибших при теракте в метро

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля, на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 80 человек, из них 14 человек погибло.

По данным Городской станции переливания крови, учреждения здравоохранения, в которые доставлены пострадавшие, полностью обеспечены компонентами крови. С полным списком пострадавших можно ознакомиться по ссылке. Для пожертвований пострадавшим открыт специальный счет.

СКР уже назвал имя подозреваемого в совершении теракта в петербургском метро.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что в городе появится единый знак в память о жертвах всех терактов и катастроф.