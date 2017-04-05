В квартире подозреваемого в теракте нашли компоненты взрывного устройства

В квартире подозреваемого в теракте на станции метро "Технологический институт" Акбаржона Джалилова найдены компоненты взрывного устройства. снял жилье в Калининском районе полтора месяца назад.

При обыске квартиры на Гражданском проспекте, 110, корпус 4, сотрудники ФСБ обнаружили в банках сыпучие вещества, которые могли применяться при изготовлении бомбы, которая взорвалась в петербургском метро, передает «Фонтанка».

По данным издания, квартиру на втором этаже уроженец Киргизии снял не больше полутора месяцев назад. Хозяйка квартиры отрекомендовала Акбаржона соседям как тихого и спокойного человека.

При въезде в квартиру Джалилов привез несколько коробок, которые заносили несколько человек.

Следственный комитет считает Акбаржона Джалилова террористом-смертником, который подорвал себя в вагоне поезда метро на перегоне «Сенная площадь» – «Технологический институт». Он же мог заложить взрывное устройство на станции «Площадь Восстания».

В Петербурге объявлен трехдневный траур с 4 апреля. По факту взрыва в метро Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 205 ("Теракт") и 223.1 ("Изготовление взрывчатых веществ и взрывчатых устройств") УК РФ.

Мать подозреваемого в теракте доставлена на допрос в Петербург из Киргизии. Также задержаны шестеро предполагаемых его сообщников. Подозреваемые в терроризме приехали в Россию работать.

Их задержали сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД, а также спецподразделений Росгвардии. По местам их проживания проводятся обыски - изымается исламистская экстремистская литература, предметы и документы, которые имеют значение для расследования уголовного дела.