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Организатор взрыва в метро Петербурга: версии к утру 4 апреля

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© Фото: Twitter / @merr1k

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Правоохранительные органы подозревают уроженца Киргизии, 22-летнего Акбаржона Джалилова.

К утру 4 апреля образовались несколько версий относительно организатора теракта в метро Петербурга.

Правоохранительные органы подозревают уроженца Киргизии, 22-летнего Акбаржона Джалилова. Он более шести лет жил в Петербурге и являлся гражданином России. Первым изданием его имя назвала «Фонтанка.ру».

После этого «Интерфакс» сообщил, что в Государственном Комитете национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии подтвердили, что «возможным исполнителем теракта, по предварительным данным, является уроженец Оша, ныне гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения».

По данным Пятого канала, Джалилов оставил бомбу на станции «Площадь Восстания», а затем привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда на перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом».

Акбаржон Джалилов. Фото: Twitter / @nourlnews
 
Акбаржон Джалилов. Фото: Twitter / @nourlnews
 

Днем 3 апреля в СМИ появилась еще одна фотография с камер наблюдения предполагаемого террориста с длинной бородой и в головном уборе.

Мужчина сам явился в полицию и заявил о своей непричастности к происшествию. Уроженца Башкирии допросили, ему удалось доказать свою непричастность к теракту, пишет «Фонтанка.ру».
Фото: Twitter / @nourlnews
 

«Интерфакс» также сообщил о третьем подозреваемом. По данным издания, установлена личность предполагаемого террориста-смертника - студента из Казахстана Максима Арышева.

При этом заместитель председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Нургали Билисбеков утром 4 апреля объявил, что версия причастности Арышева к теракту не подтвердилась.

По словам Билисбекова, правоохранительные органы республики совместно со спецслужбами отрабатывают версию причастности к теракту «гражданина РФ, выходца из Центральной Азии, не гражданина Казахстана». Иные подробности расследования он раскрывать не стал.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах утверждает, что самодельную бомбу на станции петербургского метро «Площадь Восстания» оставил тот же человек, который устроил взрыв в вагоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

«Сев в вагон метро, предполагаемый преступник привел в действие взрывное устройства между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», - рассказал источник.

Источник РИА «Новости», в свою очередь, заявил, что это «лишь одна из версий». «Действительно, существует версия, что один человек мог оставить бомбу на станции «Площадь Восстания», а потом взорвать вторую на другой ветке. Но это лишь одна из версий», — сказал он.

Газета «Коммерсантъ» опубликовала текст, в котором говорится, что у российских спецслужб была информация о подготовке теракта в Петербурге. Что именно было известно спецслужбам, в заметке не сказано; уточняется лишь, что «информация у них была далеко не полной».

По информации газеты, о подготовке теракта спецслужбам сообщил россиянин, который вернулся в РФ из Сирии и был задержан. «Коммерсантъ» пишет, что он сотрудничал с террористами из «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) и «знал некоторых участников отправленной в Россию диверсионной группы».

Как следует из публикации, от этого человека спецслужбы узнали несколько телефонных номеров, однако их прослушка не дала значимых результатов - сим-карты не были зарегистрированы на «реальных людей», а заговорщики в переговорах не называли «имен, времени и места встреч». После взрыва, пишет газета, спецслужбы заблокировали эти номера, «разом лишив связи все подполье».

Официальных данных об организаторе теракта в Петербурге пока что не обнародовано. В Петербурге с 4 апреля объявлен трехдневный траур. По последним данным, при взрыве в метро днем 3 апреля погибли 11 человек, их будут опознавать с помощью генетической экспертизы. МЧС по Петербургу назвало имена всех пострадавших от взрыва в метро, в списке с фамилиями 51 человек.

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