В Петербурге задержаны возможные сообщники террориста-смертника

Шесть граждан Средней Азии задержаны в Петербурге по подозрению в содействии терроризму, сообщает Следственный комитет (СК) РФ.

На данный момент у следствия нет данных об их связи с предполагаемым исполнителем теракта в метро.

По версии СК, задержанные вербовали в Петербурге «преимущественно выходцев из республик Средней Азии» для участия в террористических атаках. Предполагается, что их вербовали в "Джебхат ан-Нусру" и "Исламское государство", которые запрещены на территории РФ.

Подозреваемые в терроризме приехали в Россию работать. Их задержали сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД, а также спецподразделений Росгвардии. По местам их проживания проводятся обыски - изымается исламистская экстремистская литература, предметы и документы, которые имеют значение для расследования уголовного дела.

Следственный комитет РФ установил личность и место жительства предполагаемого террориста - Акбаржона Джалилова. В его квартире прошли обыски, а мать подозреваемого доставлена на допрос в Петербург из Киргизии.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля, на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 80 человек, из них 14 человек погибло. На данный момент опознаны 13 тел.

По данным СМИ, пропустивших в метро Джалилова могут обвинить в халатности.