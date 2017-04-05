Опознаны 13 из 14 погибших в петербургском метро

Неопознанным остается одно тело погибшего при взрыве в петербургском метро. Об этом на оперативном совещании о ходе расследования теракта в Петербурге было доложено председателю Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину.

Как сообщает СК, тела 13 жертв, личности которых установлены, начнут выдавать родственникам утром в среду, 5 апреля.

Кроме того, уже известно место жительства Акбаржона Джалилова, которого следствие подозревает во взрыве. В его квартире прошли обыски, а мать подозреваемого доставлена на допрос в Петербург из Киргизии.

На изъятых с камер наружного наблюдения видеозаписях зафиксирован момент выхода, подозреваемого из дома с сумкой и рюкзаком. При этом в результате обысков в квартире Джалилова оперативники не нашли следов взрывчатых веществ, а также возможных частей взрывных устройств.

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Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля, на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 80 человек, из них 14 человек погибло.