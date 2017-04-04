СК назвал имена десяти погибших при теракте в метро

Следственный комитет (СК) РФ опубликовал имена десяти человек, погибших в результате теракта в петербургском метро.

Их имена и даты рождения:

Алиева Динара Самандаровна, 08.10.1996

Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996

Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998

Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966

Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990

Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945

Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991

Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950

Петров Денис Романович, 27.12.1991

Сагадеев Мансур Тихирович, 27.08.2000 или 27.03.2000

Останки еще четырех человек опознаны не были — для их идентификации назначена генетическая экспертиза.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля, на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 80 человек, из них 14 человек погибло.

По данным Городской станции переливания крови, учреждения здравоохранения, в которые доставлены пострадавшие, полностью обеспечены компонентами крови. С полным списком пострадавших можно ознакомиться по ссылке. Для пожертвований пострадавшим открыт специальный счет.

СКР уже назвал имя подозреваемого в совершении теракта в петербургском метро.

В Петербурге с 4 апреля объявлен трехдневный траур. Все детские сады и школы переведены в особый режим работы. В связи со взрывом усилены меры безопасности в метро и на наземном транспорте. С водителями, кондукторами и диспетчерами «Пассажиравтотранса» проведен дополнительный инструктаж по действиям в экстремальных ситуациях. На автобусном вокзале Петербурга усилен досмотр. В здании вокзала размещен постоянный пост полиции.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что в городе появится единый знак в память о жертвах всех терактов и катастроф.