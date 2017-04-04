СК назвал имена десяти погибших при теракте в метро

Следственный комитет (СК) РФ опубликовал имена десяти человек, погибших в результате теракта в петербургском метро.
Их имена и даты рождения:
- Алиева Динара Самандаровна, 08.10.1996
- Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996
- Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998
- Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966
- Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990
- Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945
- Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991
- Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950
- Петров Денис Романович, 27.12.1991
- Сагадеев Мансур Тихирович, 27.08.2000 или 27.03.2000
Останки еще четырех человек опознаны не были — для их идентификации назначена генетическая экспертиза.
Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля, на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 80 человек, из них 14 человек погибло.
По данным Городской станции переливания крови, учреждения здравоохранения, в которые доставлены пострадавшие, полностью обеспечены компонентами крови. С полным списком пострадавших можно ознакомиться по ссылке. Для пожертвований пострадавшим открыт специальный счет.
СКР уже назвал имя подозреваемого в совершении теракта в петербургском метро.
В Петербурге с 4 апреля объявлен трехдневный траур. Все детские сады и школы переведены в особый режим работы. В связи со взрывом усилены меры безопасности в метро и на наземном транспорте. С водителями, кондукторами и диспетчерами «Пассажиравтотранса» проведен дополнительный инструктаж по действиям в экстремальных ситуациях. На автобусном вокзале Петербурга усилен досмотр. В здании вокзала размещен постоянный пост полиции.
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что в городе появится единый знак в память о жертвах всех терактов и катастроф.