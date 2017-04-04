МЧС назвало имена всех пострадавших от взрыва в петербургском метро

МЧС по Петербургу назвало имена всех пострадавших от взрыва в метро. На официальном сайте опубликован список с фамилиями 51 человека, которые утром 4 апреля остаются в больницах города. При этом имена четырех женщин, доставленных в НИИ имени Джанелидзе, пока неизвестны.
Ведомство также напоминает о работе телефонов «горячих линий», по которым можно получить информацию и психологическую поддержку в связи с «чрезвычайной ситуацией» в петербургском метрополитене. Номера: 8-800-775-17-17, 8-800-100-20-01 и 8 (812) 718-25-16.
В Петербурге с 4 апреля объявлен трехдневный траур. По последним данным, при взрыве в метро днем 3 апреля погибли 11 человек, их будут опознавать с помощью генетической экспертизы.
Мариинская больница, Литейный проспект, 56
Быстрова Марина Евгеньевна 1967
Хасиев Виталий Вилич 1964
Митрофанова Наталия Владимировна 1960
Николаев Николай Алексеевич 1971
Станиславюк Дмитрий Дмитриевич 1996
Глазков Дмитрий Михайлович 1998
Тихомиров Владимир Владиленович 1955
Медянцева Елена Владимировна 1988
Кириллова Наталия Викторовна 1953
Еникеев Артур Ринатович 1996
Калинина Надежда Викторовна 1968
Калинин Сергей Владимирович 1971
НИИ им. И.И. Джанелидзе, улица Будапештская, 3
Хокшакакбаров Шурикджон Мухамматович 1973
Велиев Заур Мушвих Оглы 1989
Бугрова Ирина Леонидовна 1971
Петрухина Светлана Николаевна 1955
Малыха Нина Ивановна 1953
Бугрова Анастасия Витальевна 1998
Слесаренко Анжелика Геннадьевна 1976
Куварин Константин Дмитриевич 1996
Захарченко Владимир Константинович 1997
Семенов Максим Сергеевич 1997
Власов Александр Валерьевич 1999
Баранцевич Игорь Алексеевич 1996
Турсунов Умар Ильханович 1997
Стужина Анна Сергеевна 1995
Карпакова Людмила Борисовна 1986
Неизвестная , примерно 1947
Неизвестная, примерно 1982
Неизвестная, примерно 1993
Неизвестная, примерно 1997
ВМА им. С.М. Кирова, улица Лебедева, 6
Смирнова Татьяна Сергеевна 1996
Соседова Надежда Максимовна 1963
Володько Михаил Валентинович 1982
Бахлыкова Евгения Андреевна 1995
Зонов Михаил Григорьевич 1959
Постнов Сергей Александрович 1977
Мелибоев Нуридин 1993
Ульянов Дмитрий Сергеевич 1982
Абламская Анна Николаевна 1998
Городская больница № 26, улица Костюшко, 2
Шабалин Юрий Аркадьнвич 1954
Чмыкало Тереза Владимировна 1998
Шушкевич Юрий Казимирович 1963
Головкова Светлана Борисовна 1972
Тарасенков Руслан Игоревич 1993
Вепренцев Михаил Алексеевич 1969
Колодкин Константин Евгеньвеич 1976
Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова, проспект Культуры, 4
Гаюн Лев Дмитриевич 1998
СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница», улица Вавиловых, 14
Петров Константин Александрович 1984
Гасанова Виктория Владимировна 1999
ДГБ им. К.А. Раухфуса, Суворовский проспект, 4
Зяблицкая Александра Андреевна 2001