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МЧС назвало имена всех пострадавших от взрыва в петербургском метро

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© Фото: Петр Ковалев / ТАСС

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Опубликован список с фамилиями 51 человека, которые утром 4 апреля остаются в больницах города.

МЧС по Петербургу назвало имена всех пострадавших от взрыва в метро. На официальном сайте опубликован список с фамилиями 51 человека, которые утром 4 апреля остаются в больницах города. При этом имена четырех женщин, доставленных в НИИ имени Джанелидзе, пока неизвестны.

Ведомство также напоминает о работе телефонов «горячих линий», по которым можно получить информацию и психологическую поддержку в связи с «чрезвычайной ситуацией» в петербургском метрополитене. Номера: 8-800-775-17-17, 8-800-100-20-01 и 8 (812) 718-25-16.

В Петербурге с 4 апреля объявлен трехдневный траур. По последним данным, при взрыве в метро днем 3 апреля погибли 11 человек, их будут опознавать с помощью генетической экспертизы.

Мариинская больница, Литейный проспект, 56

 

Быстрова Марина Евгеньевна 1967

Хасиев Виталий Вилич 1964

Митрофанова Наталия Владимировна 1960

Николаев Николай Алексеевич 1971

Станиславюк Дмитрий Дмитриевич 1996

Глазков Дмитрий Михайлович 1998

Тихомиров Владимир Владиленович 1955

Медянцева Елена Владимировна 1988

Кириллова Наталия Викторовна 1953

Еникеев Артур Ринатович 1996

Калинина Надежда Викторовна 1968

Калинин Сергей Владимирович 1971

НИИ им. И.И. Джанелидзе, улица Будапештская, 3

 

Хокшакакбаров Шурикджон Мухамматович 1973

Велиев Заур Мушвих Оглы 1989

Бугрова Ирина Леонидовна 1971

Петрухина Светлана Николаевна 1955

Малыха Нина Ивановна 1953

Бугрова Анастасия Витальевна 1998

Слесаренко Анжелика Геннадьевна 1976

Куварин Константин Дмитриевич 1996

Захарченко Владимир Константинович 1997

Семенов Максим Сергеевич 1997

Власов Александр Валерьевич 1999

Баранцевич Игорь Алексеевич 1996

Турсунов Умар Ильханович 1997

Стужина Анна Сергеевна 1995

Карпакова Людмила Борисовна 1986

Неизвестная , примерно 1947

Неизвестная, примерно 1982

Неизвестная, примерно 1993

Неизвестная, примерно 1997

ВМА им. С.М. Кирова, улица Лебедева, 6

 

Смирнова Татьяна Сергеевна 1996

Соседова Надежда Максимовна 1963

Володько Михаил Валентинович 1982

Бахлыкова Евгения Андреевна 1995

Зонов Михаил Григорьевич 1959

Постнов Сергей Александрович 1977

Мелибоев Нуридин 1993

Ульянов Дмитрий Сергеевич 1982

Абламская Анна Николаевна 1998

Городская больница № 26, улица Костюшко, 2

 

Шабалин Юрий Аркадьнвич 1954

Чмыкало Тереза Владимировна 1998

Шушкевич Юрий Казимирович 1963

Головкова Светлана Борисовна 1972

Тарасенков Руслан Игоревич 1993

Вепренцев Михаил Алексеевич 1969

Колодкин Константин Евгеньвеич 1976

Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова, проспект Культуры, 4

 

Гаюн Лев Дмитриевич 1998

СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница», улица Вавиловых, 14

 

Петров Константин Александрович 1984

Гасанова Виктория Владимировна 1999

ДГБ им. К.А. Раухфуса, Суворовский проспект, 4

 

Зяблицкая Александра Андреевна 2001

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