Открыт счет для пожертвований пострадавшим при взрыве в метро Петербурга

Открыт специальный счет для благотворительных пожертвований пострадавшим при взрыве в метро Петербурга. Об этом сообщает издание "Город+" со ссылкой на комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

Реквизиты:

Санкт-Петербургская Региональная общественная организация "Прерванный полет"

ИНН 7813202983

Расчетный счет 40703810555130000219

БИК 044030653

к/сч 30101810500000000653

Северо-Западный Банк ПАО "Сбербанк"

Наименование услуги: Помощь пострадавшим при взрыве в метро

В понедельник, 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» во втором вагоне метро произошел взрыв. В результате теракта, по последним данным, погибли 14 человек, более 70 получили ранения. Среди пострадавших множество молодежи, были ранены в том числе дети.

В ближайшее время будет проведена проверка петербургской подземки. В Петербурге объявлен трехдневный траур с 4 апреля. По факту взрыва в метро Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 205 («Теракт») и 223.1 («Изготовление взрывчатых веществ и взрывчатых устройств») УК РФ.