Петербургские школы и детсады переведены в особый режим работы

Школы и детские сады Северной столицы переведены в особый режим работы, сообщает комитет по образованию Смольного.

"Образовательным учреждениям предписано организовать мероприятия по усилению контроля за пропускным режимом во всех зданиях, провести дополнительно тестирование систем безопасности, обследование прилегающих территорий", - говорится в сообщении комитета.

Допуск посетителей в школы и детсады будет производиться только после фиксации в журнале посещений.

В понедельник, 3 апреля, учебные заведения будут работать в особом продленном режиме, чтобы дети могли дождаться родителей под присмотром педагогов.

Как стало известно ранее, взрыв во втором вагоне метро произошел между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Сообщается, что еще одно взрывное устройство, которое не было приведено в действие, было обнаружено на станции метро "Площадь восстания".

По предварительной информации, погибли девять человек. Свои соболезнования семьям погибших выразил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

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