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НАК: От взрыва в петербургском метро погибли девять человек

Автор:

Антон Ваганов / Reuters

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Life опубликовал фамилии шестерых пострадавших.

Во время взрыва в петербургском метро, по данным Национального антитеррористического комитета (НАК), погибли девять человек, еще 20 человек получили ранения. Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщал о десяти погибших.

Life опубликовал имена шестерых раненых:

  • Облонская А., 1997 г.р.
  • Постнов С., 1976 г.р.
  • Золнов М., 58 лет
  • Мелибоев Н.
  • Ульянов Д.
  • Александра З., 15 лет.
 

У всех осколочно-взрывные ранения - они находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщалось ранее, взрыв во втором вагоне метро произошел между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Еще одно взрывное устройство было найдено на станции "Площадь восстания", его удалось обезвредить. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 205 ("Теракт") и 223.1 ("Изготовление взрывчатых веществ и взрывчатых устройств") УК РФ. 

По данным источника "Интерфакса", видеокамеры наблюдения в метро засняли предполагаемого организатора взрыва. По предварительным данным, взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было оставлено в вагоне поезда в портфеле.

Портал "Санкт-Петербург.ру" ведет онлайн происходящего.

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