НАК: От взрыва в петербургском метро погибли девять человек

Во время взрыва в петербургском метро, по данным Национального антитеррористического комитета (НАК), погибли девять человек, еще 20 человек получили ранения. Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщал о десяти погибших.

Life опубликовал имена шестерых раненых:

Облонская А., 1997 г.р.

Постнов С., 1976 г.р.

Золнов М., 58 лет

Мелибоев Н.

Ульянов Д.

Александра З., 15 лет.

У всех осколочно-взрывные ранения - они находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщалось ранее, взрыв во втором вагоне метро произошел между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Еще одно взрывное устройство было найдено на станции "Площадь восстания", его удалось обезвредить. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 205 ("Теракт") и 223.1 ("Изготовление взрывчатых веществ и взрывчатых устройств") УК РФ.

По данным источника "Интерфакса", видеокамеры наблюдения в метро засняли предполагаемого организатора взрыва. По предварительным данным, взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было оставлено в вагоне поезда в портфеле.

Портал "Санкт-Петербург.ру" ведет онлайн происходящего.