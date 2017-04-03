Губернатор Полтавченко выразил соболезнования родным погибших от взрыва в метро

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко выразил соболезнованиям родным и близким погибших во время взрыва в метро. Об этом говорится в его официальном обращении на сайте Смольного.

«Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - добавил градоначальник.

По его словам, правоохранительные органы и все городские службы делают все необходимое, «что положено делать в экстренных ситуациях, а медицинские службы оказывают всю необходимую помощь пострадавшим».

Свои соболезнования также выразил спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров. «Сегодня Петербург пережил чудовищную трагедию. Взрыв в метрополитене унес жизни людей, многие были ранены, среди них - дети. Надеюсь, причины этого страшного преступления будут расследованы в самом скором времени», - добавил он.

Правительство Санкт-Петербурга обещает оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.

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Взрыв в метро Петербурга - ОНЛАЙН

Как стало известно ранее, взрыв во втором вагоне метро произошел между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». По предварительным данным, погибли 9 пассажиров, среди пострадавших есть дети.

«Санкт-Петербург.ру» публикует схему того, как сейчас работает общественный транспорт Северной столицы.