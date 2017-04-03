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Взрыв в метро: как работает общественный транспорт Петербурга (СХЕМА)

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© Фото: TR.ru

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Выделены дополнительные маршруты автобусов, которые дублируют ветки метро, некоторые службы такси работают бесплатно.

По поручению губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, весь наземный городской транспорт в понедельник, 3 апреля, будет работать бесплатно.

В связи с ЧП в метрополитене и полной остановкой движения поездов, открыто движение по временным автобусным маршрутам № 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, дублирующим 1-ю, 2-ю, 3-ю, 4-ю и 5-ю линии метро соответственно. Проезд на них также бесплатный.

Также усилено движение троллейбусных маршрутов № 15 и 17 и трамвайного маршрута № 3 на участке от Сенной площади до Кронверкского проспекта.

Из-за перекрытия движения транспорта на перекрестке Московского и Загородного проспектов автобусы будут направлены в объезд этого участка.

Как сообщает пресс-служба компании «Магистраль Северной столицы», на время сложной транспортной ситуации ЗСД также работает бесплатно. 

Кроме того, организован бесплатный проезд в пригородных электропоездах в черте города. Для пассажиров поездов дальнего следования предусмотрен обмен или возврат билетов без дополнительных платежей за переоформление. Кроме того, на вокзалах пассажирам при необходимости будет предоставлена возможность бесплатного размещения в комнатах отдыха и залах повышенной комфортности, уточнили в ОЖД.

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Взрыв в метро Петербурга - ОНЛАЙН

 

Петербургские сервисы такси начали возить пассажиров бесплатно: «Таксовичкоф» бесплатно возит пассажиров в Петербурге по синей ветке, а Uber отменил плату за проезд во всем городе.

Также «Яндекс» попросил всех партнеров «Яндекс.Такси» «вывести на линии максимально возможное количество автомобилей».

Транспортная ситуация в центре Петербурга серьезно ухудшилась в связи с ЧП в метро в понедельник, серьезные пробки скапливаются на улицах города.

Согласно сервису "Яндекс. Пробки", практически не движутся автомобили в районе Сенной площади, на Московском проспекте. У станции метро "Технологический институт" перекрыто движение автомобилей.

Все центральные улицы Петербурга отмечены красным цветом, здесь скорость движения автомобилей составляет 5-10 км/ч.

Взрыв в вагоне состава метро, который двигался от станции метро «Технологический институт» к «Сенной площади», произошел днем 3 апреля около 14:30. По предварительным данным, погибли 10 пассажиров, среди пострадавших есть дети.

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