Число жертв взрыва в метро Петербурга официально выросло до 14 человек

Число жертв взрыва в метро Петербурга 3 апреля официально выросло до 14 человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову.

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"Сегодня можно констатировать смерть 14 человек: 11 на месте происшествия и трое скончались в агонирующем состоянии от травм, не совместимых с жизнью", - сказала Скворцова.

По ее словам, в стационарах города находятся 49 пострадавших, 13 человек уже отпущены домой, получив лечение.

"Со вчерашнего дня мы вместе работаем со стационара и Петербурга. С ночи у нас проходит видеоконференции. Ночью с нами работали главные специалисты Минздрава РФ. Сегодня мы проводим селектор для того, чтобы разобрать клинические случаи самых тяжелых больных, которые находятся в НИИ Джанелидзе и Мариинской больнице", - уточнила Скворцова.

"На сегодняшний день после работы ночью в месте теракта дополнительно найдены фрагменты тел предположительно четырех человек", - добавила она. Ранее МЧС по Петербургу назвало имена всех пострадавших от взрыва в метро, в списке с фамилиями 51 человек.