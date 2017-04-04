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Полтавченко предложил создать единый знак в память о жертвах всех терактов и катастроф

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© Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости»

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При взрыве в метро Петербурга пострадали трое иностранцев и жители 17 российских регионов.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что в Петербурге должен появиться единый знак в память о жертвах всех терактов и катастроф.

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"Не надо ставить памятные знаки везде, где произошли какие-то события. Необходимо иметь место, где будет установлен памятный знак всем жертвам терактов, аварий, катастроф, куда люди могут прийти и почтить память родных и близких", - цитирует Лайф Полтавченко.

По словам главы города, петербуржцы правильно действовали в сложной ситуации, помогали друг другу. "Метро сегодня работает практически в штатном режиме. Охрана транспорта усилена", - отметил он.

Также Полтавченко сообщил, что при теракте в Петербурге пострадали трое иностранцев и жители 17 российских регионов. При взрыве ранения получили граждане Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана.

По словам главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой, состояние всех пострадавших оценивается как стабильное. "Все больные, находящиеся в том числе в крайне тяжелом состоянии, - стабильные на данный момент", - заявила Скворцова.

Сейчас 12 человек по-прежнему находятся в тяжелом состоянии, 27 пострадавших – в средней тяжести, 10 – среднем. Родственников пострадавших разместят в гостинице "Москва", там зарезервированы 20 номеров. Родные пострадавших уже приезжают в отель, им предоставят бесплатное питание.

Полтавченко рассказал, что инициирует проверку эффективности работы рамок металлоискателей, пишет "Фонтанка.ру". При этом, по его словам, выводы будут сделаны в том числе по итогам работы следственных органов.

"Проверки системы безопасности проводятся не только когда случаются чрезвычайные ситуации. Это делается регулярно", – отметил губернатор, добавив, что ежегодно 30-40 тыс. пассажиров досматриваются в метро на предмет подозрения проноса запрещенных предметов.

В ряде случаев в этом году у них, по словам Полтавченко, изымались боеприпасы и оружие. "Сейчас говорить об эффективности потраченных за эти годы средств рано, надо провести глубокую проверку", – резюмировал губернатор.

В понедельник, 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" во втором вагоне метро произошел взрыв. В результате теракта, по последним данным, погибли 14 человек, более 70 получили ранения.

В Петербурге объявлен трехдневный траур с 4 апреля. По факту взрыва в метро Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 205 ("Теракт") и 223.1 ("Изготовление взрывчатых веществ и взрывчатых устройств") УК РФ.

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