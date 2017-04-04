СКР назвал имя террориста, взорвавшего вагон в метро Петербурга

Следственный комитет России назвал имя террориста, взорвавшего вагон в метро Петербурга. Им оказался Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Об этом сообщается на официальном сайте СКР.

Кроме того, экспертами-криминалистами обнаружены генетические следы Джалилова на сумке, оставленной на станции метро «Площадь Восстания», в которой находилось взрывное устройство.

Акбаржон Джалилов. Фото: Twitter / @nourlnews

«Заключения генетической экспертизы и записи камер видеонаблюдения дают следствию основания полагать, что именно человек, совершивший теракт в вагоне, оставил сумку с взрывным устройством на станции метро «Площадь Восстания», - отметили в СКР.

Ранее следователи уже сообщили, что установлена личность мужчины, подозреваемого в совершении теракта в метро Петербурга 3 апреля. При этом в интересах следствия данные о нем было решено не разглашать. В итоге, через несколько часов СКР вес же назвал имя.

До официального заявления следователей о Джалилове рассказали сразу несколько СМИ. Он более шести лет жил в Петербурге и являлся гражданином России - первым его имя назвала «Фонтанка.ру».

После этого «Интерфакс» сообщил, что в Государственном Комитете национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии подтвердили, что «возможным исполнителем теракта, по предварительным данным, является уроженец Оша, ныне гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения».

Пятый канал уточнял, что Джалилов оставил бомбу на станции «Площадь Восстания», а затем привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда на перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом». Сообщения источников СМИ подтвердились.

Акбаржон Джалилов. Фото: Twitter / @nourlnews

Смертник Акбаржон Джалилов, взорвавший питерскую подземку, работал в автомастерской Петербурга, а российское гражданство получил в 2011 году в Генконсульстве России в Киргизии, пишет «Газета.Ru».

Родители Джалилова проживают в Оше в микрорайоне Амир-Тимур. В настоящий момент они находятся на допросе в управлении Госкомитета национальной безопасности республики. Киргизские силовики сейчас выясняют, когда Джалилов увлекся идеями радикального ислама и с кем в последнее время поддерживал связь.

При этом источники «Газеты.Ru» в правоохранительных органах рассказали, что на спецучете Джалилов не состоял и в преступлениях замечен не был. По словам источника, киргизским полицейским понадобилось почти 12 часов, чтобы понять, о каком Джалилове идет речь.



По данным издания, последний раз Джалилов приезжал к родителям в конце февраля, а улетел 3 марта. В этом отлете отмечают одну странность: как правило, Джалилов всегда летал напрямую в Пулково, а на этот раз он вылетел в Домодедово в Москву. Сейчас силовики выясняют, с кем он мог встречаться в столице. Не исключено, что именно в Москве на данный момент находятся организаторы теракта.

Джалилов был приверженцем идей одной из запрещенных в России экстремистских организаций, связанных с так называемым «Исламским государством» (организация запрещена в России). «Сейчас следователи выясняют весь круг его знакомств и связей», - рассказал источник.