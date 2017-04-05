В квартире предполагаемого террориста-смертника Джалилова прошли обыски

Следственный комитет РФ установил место жительства предполагаемого исполнителя теракта в Петербурге Акбаржона Джалилова, в его доме был проведен обыск, говорится в сообщении ведомства.

На изъятых с камер наружного наблюдения видеозаписях зафиксирован момент выхода подозреваемого из дома с сумкой и рюкзаком. При этом в результате обысков в квартире Джалилова оперативники не нашли следов взрывчатых веществ, а также возможных частей взрывных устройств.

В ночь на 5 апреля оперативники доставили в Петербург из Киргизии мать Джалилова. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", борт из Бишкека приземлился в "Пулково" около половины пятого утра, женщину под конвоем вывели через зал прилета.

По версии следствия, в понедельник, 3 апреля, 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов сначала оставил взрывное устройство на станции метро "Площадь Восстания", а затем взорвал себя в вагоне метро поезда на перегоне "Сенная площадь" — "Технологический институт".

Как стало известно ранее, взрывное устройство в метро, по одной из версий, могло сработать случайно.

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Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля, на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 80 человек, из них 14 человек погибло.

По данным Городской станции переливания крови, учреждения здравоохранения, в которые доставлены пострадавшие, полностью обеспечены компонентами крови. С полным списком пострадавших можно ознакомиться по ссылке. Для пожертвований пострадавшим открыт специальный счет.