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Бомба в доме на Товарищеском проспекте обезврежена

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© Фото: life.ru

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Оцепление дома снято, жителей спустя несколько часов пустили в свои квартиры.

Бомба в доме на Товарищеском проспекте обезврежена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Невского района Константина Серова.

"Взрывное устройство найдено, оно обезврежено. Дана команда заселять жителей, до седьмого этажа все обезврежено", - сказал он, добавив, что опасности уже нет.

На восьмом и девятом этажах все еще работают следователи. Находящийся рядом с местом происшествия детсад работал в штатном режиме, при этом в его актовом зале размещали эвакуированных жильцов.

Сегодня утром, 6 апреля, к жителям дома номер 22/1 по Товарищескому проспекту пришла полиция, их срочно эвакуировали. Полиция взяла штурмом квартиру на восьмом этаже, где проживали выходцы из Средней Азии, трех мужчин вывели в наручниках.

В данный момент оцепление дома уже сняли, однако машины газовщиков, МЧС, ФСБ и Следственного комитета до сих пор остаются на месте ЧП. На время проверки жилого дома в целях безопасности была отключена газоснабжение.

 

 

 

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