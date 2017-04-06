Станцию метро "Сенная площадь" пять раз "минировал" 13-летний мальчик. Он анонимно сообщал о бомбе в метрополитене два дня подряд, пишет "Фонтанка.ру".

Сотрудники правопорядка задержали семиклассника 5 апреля, он подозревается в телефонном терроризме.

Ученик одной из школ Приморского района признался, что несколько раз звонил по телефону "112" и предупреждал о заложенной на "Сенной" бомбе.

Днем 5 апреля со станции выводили 55 человек, поезда около 50 минут проезжали мимо, специалисты обследовали помещения, однако ничего опасного не нашли. Днем 4 апреля школьник сообщал о бомбе четыре раза.