Ученики эвакуированной школы у станции метро "Нарвская" вернулись к занятиям. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на сотрудников учебного учреждения.

Уроки в школе номер 608 идут по расписанию, дети и персонал вернулись в классы. По словам сотрудников, запаха в помещениях больше не чувствуют. При этом специалисты продолжают искать источник вещества, которое стало причиной плохого самочувствия девяти детей.

На месте ЧП работают сотрудники Следственного комитета, МЧС и Роспотребнадзора. Кроме того, около школы разместили передвижную химико-радиометрическую лабораторию комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, специалисты которой берут пробы воздуха на предмет содержания в них вредных веществ.

"Ученики школы могли получить отравление из-за газового баллончика, содержимое которого распылил неизвестный в коридоре учебного заведения", - цитирует Лайф источника, близкого к ситуации.

По его словам, из шести на данный момент доставленных в медицинское учреждение детей, двоих отправили на амбулаторное лечение, еще двоих госпитализировали, оставшихся осматривают врачи приемного отделения.

По предварительной информации, в результате инцидента пострадали ученики разных возрастов старшего и среднего звена. По факту отравления Следственный комитет Петербурга проводит проверку.

Между тем, пресс-секретарь комитета по образованию сообщила, что источник запаха газа находился не в школе. Детям, доставленным в больницу, врачи поставили диагноз "поражение верхних дыхательных путей газом раздражающего действия".

Ранее сообщалось, что симптомы отравления обнаружены у девяти детей эвакуированной школы. Всего из-за подозрительного запаха из школы было эвакуировано 250 человек.