У девяти детей эвакуированной школы у "Нарвской" подозревают отравление

У девяти детей эвакуированной школы у станции метро "Нарвская" обнаружены симптомы отравления. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на администрацию Кировского района.

По словам свидетелей происшествия, у зданий школы и садика на углу Турбинной и Промышленной улиц сильно пахнет газом. При этом эвакуация детского сада не проводилась.

В пресс-службе "ПетербургГаза" уточнили, что в аварийную службу 04 поступило сообщение о постороннем запахе по указанному адресу. На место выехала оперативная бригада, проведено приборное обследование.

Утечек газа не зафиксировано, загазованность отсутствует. Само здание школы не газифицировано.