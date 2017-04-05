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Станцию «Парк Победы» «заминировала» пятиклассница

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© Фото: ФАН

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Ее доставили в социальный приют.

Сотрудники полиции задержали двенадцатилетнюю девочку, которая накануне, 4 апреля, сообщила о заложенной в петербургской подземке бомбе, передает «Фонтанка».

Во вторник около 17 часов по телефону «02» поступил звонок. Детский голос сообщил, что на станции «Парк Победы» заложена та же бомба, что взорвалась до этого в петербургской подземке. В итоге станция метро была закрыта на 4 минуты

Полиция выяснила, что анонимом оказалась 12-летняя учащаяся одной из школ Московского района. Девочку доставили в социальный приют для детей «Транзит» на Курляндской улице до прибытия матери.

После теракта в петербургском метро, в правоохранительные органы поступило несколько десятков звонков о подозрительных лицах и грядущих взрывах. Так, утром 4 апреля на несколько часов закрывался участок синей ветки от «Московской» до «Петроградской» после звонка неизвестного о заложенной бомбе.

Психологи отмечают, что такая настороженность людей – это реакция на страх после взрыва. По их данным, после психологической травмы интеллект может снижать в четыре раза.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», во вторник, 4 апреля, студентов юридического факультета СПбГУ на Васильевском острове эвакуировали из-за подозрения о бомбе, которое оказалось ложным.

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