Почти вся "синяя" ветка метро Петербурга закрыта из-за угрозы взрыва. Движение поездов полностью прекращено от станции "Московская" до станции "Петроградская".

"Проводится тотальная проверка и станций, и тоннелей", - рассказали в пресс-службе метрополитена.

Изначально была закрыта лишь "Сенная площадь", однако позднее также закрыли переходы на "Спасскую" и "Садовую".

В службу 112 поступил анонимный звонок о заминировании. На площади стоят семь пожарных машин, а также одна машина разминирования, реанимация и скорая помощь.