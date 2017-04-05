НАК опроверг информацию о готовящихся терактах в российских городах

Информация в социальных сетях и СМИ о том, что в рядке российских городах планируется теракты – недостоверна. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

В НАК уточняют, что только официальные сообщения центра общественных связей ФСБ России и собственного НАКа являются единственно достоверными и точными.

«Правоохранительные органы в усиленном режиме ведут необходимую работу по обеспечению безопасности граждан и устранению возможных террористических угроз. В случае реальной опасности жизни и здоровью людей НАК продолжит необходимую разъяснительную работу через СМИ», – уточнили в комитете.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля, на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». В результате взрыва, признанного терактом, острадало почти 80 человек, из них 14 человек погибло. В настоящий момент тела 13 из них опознаны.

СКР уже назвал имя подозреваемого в совершении теракта в петербургском метро. В его квартире уже прошел обыск - оперативники не нашли следов взрывчатых веществ, а также возможных частей взрывных устройств.

В Петербурге с 4 апреля объявлен трехдневный траур. Все детские сады и школы переведены в особый режим работы. В связи со взрывом усилены меры безопасности в метро и на наземном транспорте. С водителями, кондукторами и диспетчерами «Пассажиравтотранса» проведен дополнительный инструктаж по действиям в экстремальных ситуациях. На автобусном вокзале Петербурга усилен досмотр. В здании вокзала размещен постоянный пост полиции.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что в городе появится единый знак в память о жертвах всех терактов и катастроф.