Ученики школы у станции метро "Нарвская" отравились неизвестным газом. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на медиков детской городской больницы номер 5 имени Филатова.

В больницу из школы номер 608 на углу Турбинной и Промышленной улиц госпитализированы двое детей. По предварительной информации, они поступают с признаками отравления неизвестным газом.

В районной администрации уточнили, что всего были госпитализированы шестеро учеников в состоянии средней тяжести. В комитете по образованию добавили, что сильнее всего на запах в помещении отреагировали дети с астмой.

Источник запаха находится не в школе, в данный момент ведутся его поиски. На месте ЧП работают сотрудники Следственного комитета, МЧС и Роспотребнадзора.

Кроме того, около школы разместили передвижную химико-радиометрическую лабораторию комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, специалисты которой берут пробы воздуха на предмет содержания в них вредных веществ.

Ранее сообщалось, что симптомы отравления обнаружены у девяти детей эвакуированной школы. Всего из-за подозрительного запаха из школы было эвакуировано 250 человек.