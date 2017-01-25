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Квест «Пункт назначения»: обмануть план смерти и спасти друзей

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© Фото: ingame.ru
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    «Пункт назначения» от INGAME - находка для опытных квестеров.

    Команду заядлых квестеров из редакции «Санкт-Петербург.ру», пожалуй, можно обвинить в предвзятости: вот уже в третий раз мы отправились покорять локацию «INGAME. Квесты в реальности». Но предвзятость эта объясняется просто: пройденные нами квесты INGAME были настолько интересны, что к задумкам этой команды хочется возвращаться снова и снова. После прохождения «Арктической станции» и «Коллайдера» - на очереди квест «Пункт назначения». И мы уверены, он не последний в нашей копилке игр этой компании – прочитав обзор, вы сами поймете, почему.

    Квест: «Пункт назначения»
    Количество участников: 2-6
    Адрес: ул. Мончегорская, 11, пять минут от метро «Чкаловская»
    Телефон: 928-72-00
    Сайт: http://ingame.ru/
    Цена: от 2000 до 3500 с команды в зависимости от времени суток

    «Пункт назначения» - серия фильмов ужасов, созданная американскими продюсерами Джеймсом Вонгом и Гленом Морганом. Герои фильмов погибают вследствие цепочки, на первый взгляд, нелепых случайностей. В основе всего - фатализм, невозможность победить смерть. Квест «Пункт назначения» создан скорее по мотивам фильма, нежели повторяет его сюжет. Поэтому будет интересен не только поклонникам картины, но и любителям сложных головоломок, которые распутают цепочку случайностей и смогут бросить вызов смерти. В отличие от фильма, где герои, как ни старались, план смерти разрушить не могли, у вас на это есть все шансы.

    «У вас когда-нибудь было странное ощущение того, что скоро должно произойти непоправимое? Оно может случиться с другим человеком, а быть может, и с вами. А что если вы видите, как будто во сне, подробности ужасной трагедии? А после понимаете, что все сбывается?.. Сможете ли вы этого избежать и спасти людей от неминуемой гибели?» - задает смельчакам вопрос легенда квеста.

    Несмотря на жуткую историю, квест «Пункт назначения» - это не хоррор, а скорее мистика, которая держит в напряжении с первых и до последних минут. Правда вскрикнуть от неожиданности пару раз все же придется.

    фото: ingame.ru
     

    «Пункт назначения» - пример отличного классического квеста, в котором нужно найти ключи от всех дверей, подобрать коды ко всем замкам, разгадать задачки и головоломки, включить наблюдательность и логику. Большое игровое пространство позволяет прекрасно взаимодействовать даже шести игрокам одновременно. А жутковатый антураж и хорошее, не отвлекающее от игры музыкальное сопровождение погружают игроков в нужную атмосферу загадочности, напряжения, фатальности.

    Квест, в отличие от многих своих собратьев, отличается поразительной логикой – как в линии повествования, так и в загадках. Но это не значит, что он абсолютно линейный, когда вы бьетесь всей командой над одной-единственной задачкой и не можете пройти дальше. В «Пункте назначения» заданий хватает на всех с головой – и уж поверьте, даже опытным квестерам есть над чем поломать эту самую голову.

    Благо, на помощь всегда может прийти ведущий квеста со своими уместными подсказками, которые лишь подтолкнут вас к решению, но оставят приятный вкус самостоятельного разгадывания очередной головоломки. К тому же, первые 15 минут квеста загадки вам придется решать самостоятельно, без подсказок, что, безусловно, придает остроты игре. Правда, из-за этого и из-за немалой сложности квеста советуем проходить его уже бывалым игрокам – новички в такой обстановке могут растеряться и потерять драгоценное время, которое так необходимо, чтобы пройти квест до конца. А в «Пункте назначения» вдвойне обидно не сделать этого, ведь иначе вы так и не узнаете, можно ли обмануть план смерти. Собственно, сами организаторы квеста оценили его как «для профессионалов».

    Особой пикантности «Пункту назначения» придает такая редкая для современных квестов возможность - применить в игре силу. Это можно и даже нужно сделать, чтобы победить саму Смерть. Раскрывать вам все секреты игры мы не будем, лучше пойдите и сделайте это самостоятельно – «Пункт назначения» того стоит.

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