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Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией Порошенко ради рейтингов

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© Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

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Судьба задержанных украинских моряков будет решаться по результатам уголовного разбирательства.

Президент РФ Владимир Путин считает, что провокацией в Керченском проливе украинский президент Петр Порошенко пытался повысить свой рейтинг в преддверии предстоящих президентских выборов в Украине.

«Провокация рассчитана на обострение ситуации. Зачем это нужно нашим украинским партнерам, это понятно. Там выборы. Нужно обострять, чтобы поднять рейтинг одного из претендентов на пост президента. Я имею в виду действующего президента. Это плохо. Плохо и для своего народа, и для своего государства», – заявил Путин.

«Но в этом смысле он свою задачу выполнил, но за счет интересов страны», – добавил президент РФ.

При этом судьба задержанных в Керченском проливе украинских военных моряков будет решаться по результатам уголовного разбирательства.

Российский президент отметил, что украинские моряки были отправлены на специальное задание в расчете на то, что кто-то из них погибнет. «Я вижу большое неудовольствие в правящих кругах [Украины] из-за того, что никто не погиб. Слава богу, этого не случилось», – заявил президент.

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В конце ноября корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и несколько часов совершали «опасные маневры», игнорируя законные требования пограничников. Сотрудники ФСБ произвели задержание кораблей с применением оружия. На борту оказались 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

Киев обвинил Москву в агрессии. В Украине ввели военное положение на территории десяти областей на 30 дней (изначально Порошенко настаивал на 60 днях). Этот режим позволяет временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в том числе право на участие в выборах. Госпогранслужба Украины 30 ноября запретила въезд в страну для мужчин с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет. Позже, 3 декабря, Порошенко заявил, что Киев передислоцирует некоторые подразделения для усиления обороны на границе с Россией. Затем Верховная рада Украины одобрила законопроект о разрыве договора о дружбе с Россией с 1 апреля 2019 года.

Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом Порошенко в преддверии президентских выборов. Российский лидер заявил, что пограничники выполняли свои функции по защите государственной границы. Он напомнил, что в сентябре 2018 года караван украинских кораблей спокойно прошел под Керченским мостом, поскольку они исполнили договоренности: предоставили информацию о проходе и заказали услуги лоцмана.

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